3 столовые ложки – и стеклянные крышки от кастрюль скрипят от чистоты: ни мутного налета, ни липкого жира – лайфхак

Простой и эффективный способ чистки стеклянных крышек

Почти на каждой кухне есть стеклянные крышки для кастрюль и сковород. Они очень удобны в использовании, да и смотрятся красиво. Но довольно быстро загрязняются, покрываясь мутным налетом и липким жиром. Особенно в области ободка. Отчистить все это бывает затруднительно. Но автор Дзен-канала "ОбустрОльга" (18+) все же нашла простейший и рабочий способ чистки стеклянных крышек. Заскрипят от чистоты как новые: от липкого жира и мутного налета не останется и следа.

Рецепт рабочего раствора

По словам эксперта, сначала нужно приготовить чистящий раствор. Для этого потребуется:

сухая горчица – 1 столовая ложка с горкой;

пищевая сода – 2 столовые ложки;

жидкое хозяйственное мыло – 1 столовая ложка;

кипяток – 2-3 литра.

Перечисленные компоненты нужно смешать в большом тазу.

Чистка стеклянной крышки

В получившийся раствор погрузить стеклянную крышку на 15-20 минут. За это время загрязнения и жир размягчатся. Затем нужно почистить стеклянную крышку старой зубной щеткой, особое внимание уделив пространству под ободком.

В завершение все помыть губкой со средством для мытья посуды и сполоснуть водой. Стеклянная крышка станет прозрачнее, чем хрусталь.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за совет и поделились собственными способами чистки стеклянных крышек:

"Ой, я даже прятала посуду в духовку от гостей! Мне помогло обычное хозяйственное мыло. Натрите его на терке, залейте кипятком и замочите крышку на час. Потом жир отойдет сам, и вы легко все смоете. Проверено – работает даже с застарелым жиром!" "Может кто-то уже это предлагал.....попробуйте соду! Насыпьте на губку, капните немного воды, чтобы кашица получилась, и потрите. Жир отходит моментально, а стекло не царапается. Потом просто смыть. Дешево и эффективно". "Поможет пар! Поставьте крышку над кастрюлей с кипящей водой на 10-15 минут – жир размягчится. Затем нанесите средство для мытья посуды с пищевой содой, аккуратно протрите мягкой губкой и смойте".

