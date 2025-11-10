«Залить рябину кипятком и оставить на 10-15 минут»: как приготовить сладкое лакомство из горькой ягоды

Осень — время, когда природа дарит нам не только яркие краски, но и щедрые урожаи. Рябина, ягода с характерным терпким вкусом, может стать основой для удивительно вкусного домашнего мармелада.
Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с порталом «Городовой» секретами приготовления этого необычного лакомства.
Магия превращения: от ягоды к мармеладу
«Рябина — 1 кг. Сахар — 500 г. Вода — 1 стакан. Щепотка сахара ванильного», — таков состав этого осеннего десерта.
Процесс приготовления начинается с подготовки ягод.
После этого ягоды откидывают на дуршлаг и перекладывают в кастрюлю.
Следующий этап — размять ягоды, добавить воду и довести до кипения на слабом огне.
«Затем массу протереть через сито, смешать с сахаром и варить пюре до готовности», — продолжает Святослав Спиваков.
Этот шаг позволяет получить однородную, нежную текстуру мармелада.
Финальные штрихи: запекание и украшение
После того как пюре готово, его необходимо остудить. Затем «выложить его ровным слоем на покрытый пергаментом противень».
Сверху противень посыпается сахаром, после чего отправляется в горячую духовку.
«Держать до тех пор, пока не подсохнет и не покроется корочкой», — уточняет шеф-повар.
Финальный аккорд — готовый мармелад «обсыпаем сахарной пудрой с ванилином, режем на разные кусочки и храним в закрытой таре».
В результате получается ароматное, слегка терпкое лакомство, которое идеально дополнит чашку горячего чая прохладным осенним вечером.