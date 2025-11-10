«Сухой глаз» и «уставший взгляд»: почему осенний синдром так бьет по зрению, и возможно ли ему противостоять

Новости по теме

В какое время дня нельзя заглядывать в глаза сфинксам на Университетской набережной?

Петербург меняют на глазах: 40 общественных пространств обновят в 2026-м, 240 — к 2030-му

Чем кормили студентов? Проверка вскрыла грубые нарушения у поставщика питания колледжа «Звёздный»

Не Кудрово, а самые элитные районы Петербурга, которые радуют глаз даже зимой

В сумерках решётки Прачечного превращаются в глаза: там погибали должники, матросы-сидельцы и те, кто спасался от наводнений

