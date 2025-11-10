«Сухой глаз» и «уставший взгляд»: почему осенний синдром так бьет по зрению, и возможно ли ему противостоять

С наступлением коротких осенних дней многие замечают повышенную утомляемость глаз, особенно при работе за компьютером.
Профессор, доктор медицинских наук, руководитель клиники доктора Куренкова Вячеслав Куренков объясняет порталу «Городовой», что причины этого явления кроются не только в недостатке естественного освещения.
Влияние света и влажности: взгляд офтальмолога
«Да, действительно, осенью и зимой многие люди замечают, что глаза как-то по-особенному себя ведут и быстрее устают, особенно при работе за компьютером», — подтверждает Вячеслав Куренков.
Он выделяет несколько ключевых факторов:
- Недостаток естественного освещения: В пасмурные дни зрачок расширяется, пытаясь пропустить больше света. Это создает дополнительное напряжение для глазных мышц, особенно если освещение рабочего места плохое, неравномерное или имеет «холодный» спектр, что часто встречается в офисах.
- Синдром «сухого глаза»: С началом отопительного сезона влажность воздуха в помещениях снижается. Это приводит к ускоренному испарению слезной пленки, вызывая ощущение сухости и дискомфорта — одну из наиболее частых причин зрительной усталости.
- Перегрузка аккомодационного аппарата: Глаза вынуждены постоянно фокусироваться на близком расстоянии (экраны, документы). В условиях усталости и недостатка света эта задача становится еще сложнее, требуя больше усилий от мышечного аппарата глаза.
«Тренировка» зрения на зиму: профилактика — ключ к здоровью
Вместо «тренировки» офтальмолог предлагает концепцию регулярной профилактики.
«Полноценная «тренировка» зрения — это, скорее, регулярная профилактика», — подчеркивает профессор Куренков.
Он предлагает комплекс мер:
- Освещение: Рабочее место должно быть равномерно освещено. Рекомендуется комбинировать естественный и искусственный свет теплого спектра (около 4000 K).
- Режим труда и отдыха: Следует соблюдать «правило 40–50–10–20»: каждые 40-50 минут делать перерыв, в течение 10-20 секунд смотря вдаль на расстояние более 6 метров.
- Поддержание влажности: Использование увлажнителя воздуха и офтальмологических гелей с гиалуроновой кислотой или декспантенолом, например, «Векингель», поможет справиться с сухостью.
- Питание и микронутриенты: Омега-3, лютеин, зеаксантин и витамины группы B способствуют укреплению и питанию структур глаза.
- Активные прогулки.
«Естественный рельеф местности и дневной свет остаются лучшей тренировкой для аккомодационного аппарата и циркадных ритмов», — отмечает профессор.
«Хорошее зрение — не только функция оптической системы глаза, но и результат баланса освещения, увлажнения помещения, режима труда и отдыха, и собственных привычек», — резюмирует Вячеслав Куренков.
Соблюдение этих простых принципов позволит встретить зиму с «отдохнувшими глазами».