Новые ценники заставят ахнуть: россиян предупредили о резком скачке цен на электронику

С 1 сентября 2026 года ожидается повышение цен.

В России готовятся ввести новый сбор, который может затронуть все электронные устройства, и уже в ближайший год техника может заметно подорожать, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минпромторг.

Министерство финансов 6 ноября предложило изменения в законодательстве, согласно которым вводится налог, направленный на развитие отечественных технологических отраслей.

По словам разработчиков закона, основные задачи — поддержка отечественной промышленности и стимуляция локального производства.

Новый порядок оплаты затронет не только компании, ввозящие товары из-за рубежа, но и внутренние производства.

Для последних предусмотрена государственная поддержка, но доступ к ней смогут получить лишь те предприятия, которые отвечают заявленным требованиям.

Сообщается, что поначалу сбор затронет именно готовую продукцию.

Финансовая нагрузка будет рассчитываться исходя из стоимости изделий, однако максимальная сумма сбора не превысит 5000 рублей за штуку. Планируется, что первый этап нового регулирования вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Все поступающие по этой линии средства предложено направлять на развитие современных производств электроники и радиооборудования.

Многие потребители полагают, что рост цен неминуем и, в итоге, расходы лягут на покупателей.

Специалисты по-разному оценивают введение нового сбора. Некоторые считают, что это позволит ослабить зависимость от зарубежных поставщиков и создать самодостаточную технологическую инфраструктуру.

Другие, напротив, сомневаются в эффективности, полагая, что от этого не появится принципиально иных товаров из-за сложной конкуренции на рынке.

Таким образом, в ближайшее время вопрос стоимости и ассортимента техники в магазинах вновь становится актуальным для потребителей, а дискуссия о последствиях нового налога продолжается.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие китайские автомобили лучше не покупать.