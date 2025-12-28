Праздник с «огоньком»? Роскачество предупреждает: живая елка может загореться

Установка настоящей елки в доме может представлять опасность, поскольку сухая хвоя легко может загореться из-за неисправной гирлянды или расположения рядом с источником тепла. На это обратили внимание представители Роскачества. В пресс-службе организации пояснили, что риск возгорания при использовании натурального дерева увеличивается по мере того, как хвоя осыпается и становится все более легковоспламеняющейся.

Кроме того, опавшие иголки могут стать причиной бытовых травм, так как делают пол скользким. В Роскачестве добавили, что при выборе живой ели стоит помнить о возможных насекомых, которые присутствуют на деревьях в природе и могут оказаться в комнате после установки. Однако специалисты заверили, что такие мелкие организмы не причиняют вреда людям и животным и быстро гибнут в условиях сухого воздуха.

Рекомендуется приобретать максимально свежее дерево и перед тем, как занести его в дом, слегка потрясти на улице, чтобы избавиться от возможных нежелательных гостей и лишней хвои.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».