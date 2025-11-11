Пока «Каменка» — это котлован: «Метрострой Северной столицы» показал, с чего начинается новая станция метро

В Приморском районе Санкт-Петербурга продолжаются масштабные работы по удлинению Невско-Василеостровской линии метрополитена.
В настоящее время на отрезке от действующей станции «Беговая» до будущей «Каменки», включая промежуточную станцию «Богатырская», возводятся демонтажный котлован и вентиляционная шахта под номером 457.
Особое внимание строители уделяют подготовке земли под будущим сооружением. Для укрепления основания перед началом работ производится струйная цементация: предстоит пробурить 800 скважин, сообщает телеграм-канал "Подземник".
Такой подход позволяет снизить риски во время возведения конструкций и работы тоннелепроходческого комплекса под названием «Надежда».
В перспективе котлован будет представлять собой крупный вертикальный ствол диаметром порядка 25 метров и глубиной до 35 метров. Эти параметры необходимы для безопасного прохождения техники и дальнейшего развития подземной линии.
Ранее сообщалось, что на другой строящейся станции метрополитена, «Путиловской», установили новое сайдинговое панно.