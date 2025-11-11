Городовой / Город / Пока «Каменка» — это котлован: «Метрострой Северной столицы» показал, с чего начинается новая станция метро
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет Лермонтовского проспекта в Петербурге: здание, которого там не должно было быть Город
Конюшенная без железных коней: парковку отправили в спячку до февраля Город
Петербург vs Венеция: в чем иллюзия сходства и глубокая связь двух городов на воде Город
Тайный дом Арины Родионовны в Петербурге: почему его не покажут вам даже за деньги Город
В Ленобласти есть «затерянный мир» с каньоном и следами древних цивилизаций: где его искать Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Пока «Каменка» — это котлован: «Метрострой Северной столицы» показал, с чего начинается новая станция метро

Опубликовано: 11 ноября 2025 13:00
Пока «Каменка» — это котлован: «Метрострой Северной столицы» показал, с чего начинается новая станция метро
Пока «Каменка» — это котлован: «Метрострой Северной столицы» показал, с чего начинается новая станция метро
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Котлован будет выполнен в виде колодца диаметром примерно 25 метров и глубиной 35 метров.

В Приморском районе Санкт-Петербурга продолжаются масштабные работы по удлинению Невско-Василеостровской линии метрополитена.

В настоящее время на отрезке от действующей станции «Беговая» до будущей «Каменки», включая промежуточную станцию «Богатырская», возводятся демонтажный котлован и вентиляционная шахта под номером 457.

Особое внимание строители уделяют подготовке земли под будущим сооружением. Для укрепления основания перед началом работ производится струйная цементация: предстоит пробурить 800 скважин, сообщает телеграм-канал "Подземник".

Такой подход позволяет снизить риски во время возведения конструкций и работы тоннелепроходческого комплекса под названием «Надежда».

В перспективе котлован будет представлять собой крупный вертикальный ствол диаметром порядка 25 метров и глубиной до 35 метров. Эти параметры необходимы для безопасного прохождения техники и дальнейшего развития подземной линии.

Ранее сообщалось, что на другой строящейся станции метрополитена, «Путиловской», установили новое сайдинговое панно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью