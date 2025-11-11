В Ленобласти есть «затерянный мир» с каньоном и следами древних цивилизаций: где его искать

Ленинградская область, богатая на природные и исторические объекты, продолжает удивлять.

Экотропа «Каньон реки Лава» — это место, где прошлое и настоящее сливаются воедино, предлагая посетителям уникальное путешествие сквозь миллионы лет истории и следы давних границ.

От болот Назии до Ладоги: «Горный поток» в равнинной Ленобласти

Река Лава, берущая начало в болотах Назии и впадающая в Ладожское озеро, представляет собой удивительное явление. Преодолевая Ордовикский уступ (глинт), она трансформируется из спокойного равнинного русла в стремительный «горный поток».

Её воды, окрашенные торфяными веществами в коричневатый оттенок, протекают по каньону V-образной формы, глубина которого достигает 35 метров.

«Главное здесь — каньон», — отмечают знатоки этого места.

Путешествие на 530 миллионов лет назад: Экотропа «Каньон реки Лава» — природа и история в одном флаконе

Сам каньон является памятником природы регионального значения. Его слои включают глины, песчаники, пески, сланцы и доломиты.

«В отложениях встречаются многочисленные остатки ископаемых беспозвоночных животных — головоногих моллюсков и иглокожих», — рассказывают геологи.

Особый интерес представляют кембрийские (530 млн лет) и ордовикские (460 млн лет) отложения, где можно попробовать найти «трилобитов».

Следы прошлого: От шведских застав до Петровых валов

История этих мест хранит следы давних событий. В районе среднего течения реки Лава когда-то проходила русско-шведская граница.

В деревне Городище сохранился полукруглый валообразный холм — «Петровский вал», предположительно остатки военных укреплений времён Северной войны.

Уникальной особенностью является Жихаревская пещера — единственная в Ленинградской области карстового происхождения, расположенная в обрыве реки.

Артефакты прошлого: Мосты, мельницы и остроги

На маршруте протяженностью около 3,5 км встречаются и более поздние, но не менее значимые исторические объекты.

«Сохранилось старинное мощение, старинный арочный мост XIX века, руины старинной водяной мельницы и Лавуйский острог».

Этот острог, возникший в XVII веке, когда по реке проходила граница, служил пограничной заставой.

Маршрут начинается в деревне Васильково, где можно оставить автомобиль и осмотреть храм Троицы Живоначальной, построенный в 1833 году по проекту Висконти.

У берегов реки сохранились каменные жернова — руины водяной мельницы, а также опоры и остатки плотины. Особое восхищение вызывает старинный арочный мост, построенный в 1825 году архитектором Давидом Висконти из массивных известняков.

«Отличный ракурс открывается с современного моста рядом», — советуют посетители, желающие сделать эффектные кадры.

Экотропа оборудована мостиками, указателями и смотровыми площадками, делая прогулку комфортной. Лучше всего двигаться от деревни Васильково к Городищу, чтобы первыми увидеть наиболее живописные виды и арочный мост.

Этот линейный маршрут, обещающий погружение в природу и историю, делает «Каньон реки Лава» идеальным местом для осенних выходных.