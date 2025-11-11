Языковая «бомба»: какие фразы раздражают русскоязычных больше всего

Как речевые штампы обедняют наш язык и общение?

Современная речь изобилует выражениями, которые, будучи некогда уместными, сегодня вызывают у многих недоумение, а порой и раздражение.

Эксперты в области языка, анализируя часто встречающиеся речевые обороты, выявили ряд фраз, которые, по мнению многих, не только режут слух, но и искажают смысл.

«Крайний раз» — это ошибка: почему мы говорим неправильно и что делать?

Одним из таких «сорняков» речи стало выражение «крайний раз».

«Употребление слова „крайний“ вместо „последний“ — нарушение норм русского языка», — поясняют лингвисты.

Согласно толковым словарям, «крайний» обозначает находящийся на краю, с краю, в то время как «последний» указывает на конечное положение в ряду.

Поэтому, говорить «крайний раз» некорректно; правильным является «последний раз».

«Я думаю то, что…»: как избавиться от словесного мусора и заговорить грамотно?

Избыточное употребление местоимения «то» в конструкции «Я думаю то, что…» также стало объектом критики.

«Если вы столкнетесь с избыточным употреблением местоимения „то“, сразу это почувствуете», — отмечают специалисты.

В подобных случаях «то» легко опускается без потери смысла: «я думаю, что…», «мы поняли, что…», «они увидели, что…».

«Имеет место быть» — что это такое и почему лингвисты против?

Фраза «имеет место быть» часто встречается в разговорной и даже официально-деловой речи. Однако, по мнению экспертов, она является некорректной.

«Эту фразу можно использовать, только разделив на составляющие „имеет место“ и „имеет быть“».

«Иметь место» означает «происходить», «случиться», «состояться», а «имеет быть» — «произойдет в будущем», «состоится в определенный момент».

Объединение этих конструкций считается стилистически неверным.

«Заранее спасибо» — вежливость или манипуляция? Как правильно благодарить на письме

Некоторые выражения, призванные выразить благодарность, могут нести в себе скрытый подтекст. «Заранее спасибо» в конце письма, по мнению специалистов, может «привести адресата в замешательство».

Это звучит так, будто получатель письма уже обязан исполнить просьбу, невзирая на возможные обстоятельства. Рекомендуется использовать более нейтральные формулировки, например: «Вы мне очень поможете, если найдете время на ответ».

«Доброго времени суток» — ошибка в приветствии или новая норма?

А вот выражение «Доброго времени суток», ставшее популярным в интернет-переписке, вызывает споры.

Лингвист М.А. Кронгауз в книге «Русский язык на грани нервного срыва» поясняет, что родительный падеж в пожеланиях традиционно служит признаком прощания, как в «спокойной ночи» или «до свидания».

Поэтому, в качестве приветствия, корректнее использовать «доброе время суток» или универсальное «здравствуйте».

Эти примеры показывают, как важно обращать внимание на нюансы языка, чтобы сделать свою речь не только грамотной, но и понятной, избегая ненужного раздражения собеседников.