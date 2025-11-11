Языковая «бомба»: какие фразы раздражают русскоязычных больше всего

Современная речь изобилует выражениями, которые, будучи некогда уместными, сегодня вызывают у многих недоумение, а порой и раздражение.
Эксперты в области языка, анализируя часто встречающиеся речевые обороты, выявили ряд фраз, которые, по мнению многих, не только режут слух, но и искажают смысл.
«Крайний раз» — это ошибка: почему мы говорим неправильно и что делать?
Одним из таких «сорняков» речи стало выражение «крайний раз».
«Употребление слова „крайний“ вместо „последний“ — нарушение норм русского языка», — поясняют лингвисты.
Согласно толковым словарям, «крайний» обозначает находящийся на краю, с краю, в то время как «последний» указывает на конечное положение в ряду.
Поэтому, говорить «крайний раз» некорректно; правильным является «последний раз».
«Я думаю то, что…»: как избавиться от словесного мусора и заговорить грамотно?
Избыточное употребление местоимения «то» в конструкции «Я думаю то, что…» также стало объектом критики.
«Если вы столкнетесь с избыточным употреблением местоимения „то“, сразу это почувствуете», — отмечают специалисты.
В подобных случаях «то» легко опускается без потери смысла: «я думаю, что…», «мы поняли, что…», «они увидели, что…».
«Имеет место быть» — что это такое и почему лингвисты против?
Фраза «имеет место быть» часто встречается в разговорной и даже официально-деловой речи. Однако, по мнению экспертов, она является некорректной.
«Эту фразу можно использовать, только разделив на составляющие „имеет место“ и „имеет быть“».
«Иметь место» означает «происходить», «случиться», «состояться», а «имеет быть» — «произойдет в будущем», «состоится в определенный момент».
Объединение этих конструкций считается стилистически неверным.
«Заранее спасибо» — вежливость или манипуляция? Как правильно благодарить на письме
Некоторые выражения, призванные выразить благодарность, могут нести в себе скрытый подтекст. «Заранее спасибо» в конце письма, по мнению специалистов, может «привести адресата в замешательство».
Это звучит так, будто получатель письма уже обязан исполнить просьбу, невзирая на возможные обстоятельства. Рекомендуется использовать более нейтральные формулировки, например: «Вы мне очень поможете, если найдете время на ответ».
«Доброго времени суток» — ошибка в приветствии или новая норма?
А вот выражение «Доброго времени суток», ставшее популярным в интернет-переписке, вызывает споры.
Лингвист М.А. Кронгауз в книге «Русский язык на грани нервного срыва» поясняет, что родительный падеж в пожеланиях традиционно служит признаком прощания, как в «спокойной ночи» или «до свидания».
Поэтому, в качестве приветствия, корректнее использовать «доброе время суток» или универсальное «здравствуйте».
Эти примеры показывают, как важно обращать внимание на нюансы языка, чтобы сделать свою речь не только грамотной, но и понятной, избегая ненужного раздражения собеседников.