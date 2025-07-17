Принудительная женитьба: в России обсуждают скандальный законопроект по борьбе с холостяками

Не хочешь жениться — иди в армию. Российских мужчин хотят отправить под венец в принудительном порядке.
К главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной обратились с новой концепцией законопроекта по улучшению демографической ситуации в стране.
Инициаторы предложили вносить «неактивных холостяков» в черный список МВД и отправлять их в армию, если они не ходят на свидания.
Черный список и исправительные работы
Активисты отметили, что необходимо вести список неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток создать семью.
Как пишут "Страсти", если россиянин в течение трех месяцев не встречается с девушками, то ему необходимо назначать исправительные работы.
“Свадьба или ГУЛАГ?”: жесткий выбор для холостяков
Второй идеей является отправка холостяков в армию.
«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь», — отметили инициаторы законопроекта.
Ночь в отеле в подарок: стимулирование рождаемости
Также депутатам предложили обязать рестораны предоставлять ночь в отеле парам при достижении определенной суммы чека.
По словам авторов, один из ресторанов в Москве уже ввел акцию, согласно которой заведение дарит влюбленным номер в гостинице, если они заказывают еду и напитки минимум на 50 тысяч рублей.
Новые предложения по улучшению демографической ситуации вызывают широкий резонанс и вопросы об этичности и допустимости вмешательства государства в личную жизнь граждан.
"Есть такая тема, как Шнобелевская премия, за абсурдные открытия. Как назвать премию за соответствующие законы?", — пишут люди в социальных сетях.