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Принудительная женитьба: в России обсуждают скандальный законопроект по борьбе с холостяками

Опубликовано: 17 июля 2025 09:31
реестр холостяков
Принудительная женитьба: в России обсуждают скандальный законопроект по борьбе с холостяками
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Возможно для этого создадут какую-нибудь службу любви.

Не хочешь жениться — иди в армию. Российских мужчин хотят отправить под венец в принудительном порядке.

К главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной обратились с новой концепцией законопроекта по улучшению демографической ситуации в стране.

Инициаторы предложили вносить «неактивных холостяков» в черный список МВД и отправлять их в армию, если они не ходят на свидания.

Черный список и исправительные работы

Активисты отметили, что необходимо вести список неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток создать семью.

Как пишут "Страсти", если россиянин в течение трех месяцев не встречается с девушками, то ему необходимо назначать исправительные работы.

“Свадьба или ГУЛАГ?”: жесткий выбор для холостяков

Второй идеей является отправка холостяков в армию.

«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь», — отметили инициаторы законопроекта.

Ночь в отеле в подарок: стимулирование рождаемости

Также депутатам предложили обязать рестораны предоставлять ночь в отеле парам при достижении определенной суммы чека.

По словам авторов, один из ресторанов в Москве уже ввел акцию, согласно которой заведение дарит влюбленным номер в гостинице, если они заказывают еду и напитки минимум на 50 тысяч рублей.

Новые предложения по улучшению демографической ситуации вызывают широкий резонанс и вопросы об этичности и допустимости вмешательства государства в личную жизнь граждан.

"Есть такая тема, как Шнобелевская премия, за абсурдные открытия. Как назвать премию за соответствующие законы?", — пишут люди в социальных сетях.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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