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Дорогой лексикон: за какие слова в адрес сотрудника ГИБДД можно получить штраф или даже арест

Опубликовано: 17 июля 2025 08:32
сотрудники ГИБДД
Дорогой лексикон: за какие слова в адрес сотрудника ГИБДД можно получить штраф или даже арест
globallookpress/Belkin Alexey

Вежливое общение — залог спокойствия.

Если водитель назовет инспектора ГИБДД цензурными, но ругательными словами, его все равно ждет штраф.

Об этом рассказал эксперт Виктор Травин в беседе с «Газетой.Ru».

Экспертиза на оскорбление

«Чтобы понять, как квалифицировать и расценивать слова автомобилиста, нужна экспертиза. Она не только решает, содержат ли слова оскорбления, унижения, но и были ли адресованы слова именно сотруднику ГИБДД», — рассказал эксперт.

По словам Травина, не существует утвержденного списка нецензурных слов и выражений, которые нельзя говорить сотрудникам ГИБДД.

Если водитель назовет гаишника «сволочью», «невменяемым» или «круглым идиотом», то работник правоохранительных органов будет решать, являются ли данные слова унижающими его честь и достоинство.

Штраф до 3000 рублей: статья 5.61 КоАП РФ

Если сотрудник ГИБДД посчитает, что так водитель оскорбил его, то он обратится в суд. Если экспертиза признает водителя виновным, то, согласно статье 5.61 КоАП РФ, нарушителю выпишут штраф в размере до трех тысяч рублей.

Мелкое хулиганство: штраф или арест до 15 суток

Травин также отметил, что, если водитель выразится в отношении гаишника с использованием ненормативной лексики, то его поступок можно расценить как мелкое хулиганство.

По статье 20.1 КоАП РФ, в таком случае автомобилисту выпишут штраф до двух тысяч пятисот рублей или арестуют на 15 суток.

итуация Статья КоАП РФ Квалификация Размер штрафа или мера наказания Кому применяется Условия для наказания
Цензурные, но оскорбительные (например, «невменяемый», «сволочь», «круглый идиот») 5.61 Оскорбление 3 000 – 5 000 рублей Граждане Решается через экспертизу и суд
Ненормативная лексика (мат) 20.1 Мелкое хулиганство 500 – 1 000 рублей или арест до 15 суток Граждане Явное неуважение к обществу, публичное место
Ненормативная лексика при неповиновении 20.1, ч.2 Мелкое хулиганство (отягощ.) 1 000 – 2 500 рублей или арест до 15 суток Граждане Сопряжено с неповиновением требованию сотрудника

При общении с сотрудниками ГИБДД рекомендуется сохранять спокойствие и вежливость, избегая любых высказываний, которые могут быть расценены как оскорбление.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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