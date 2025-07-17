Дорогой лексикон: за какие слова в адрес сотрудника ГИБДД можно получить штраф или даже арест

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Стартовали в Москве: в ГИБДД начали отправлять штрафы за смартфон

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60 дней до изъятия автомобиля. Что делать, если вы не успеваете оплатить штраф ГИБДД

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А вы точно из ГИБДД? Как петербуржцам оплатить штраф и не профинансировать мошенников

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Штраф 5 тысяч с 1 января: водителям Петербурга в ГИБДД приготовили неприятный сюрприз

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Штраф пять тысяч и 7 лет тюрьмы: водителей Петербурга ждут сюрпризы от ГИБДД в 2025 году

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