Дорогой лексикон: за какие слова в адрес сотрудника ГИБДД можно получить штраф или даже арест

Если водитель назовет инспектора ГИБДД цензурными, но ругательными словами, его все равно ждет штраф.
Об этом рассказал эксперт Виктор Травин в беседе с «Газетой.Ru».
Экспертиза на оскорбление
«Чтобы понять, как квалифицировать и расценивать слова автомобилиста, нужна экспертиза. Она не только решает, содержат ли слова оскорбления, унижения, но и были ли адресованы слова именно сотруднику ГИБДД», — рассказал эксперт.
По словам Травина, не существует утвержденного списка нецензурных слов и выражений, которые нельзя говорить сотрудникам ГИБДД.
Если водитель назовет гаишника «сволочью», «невменяемым» или «круглым идиотом», то работник правоохранительных органов будет решать, являются ли данные слова унижающими его честь и достоинство.
Штраф до 3000 рублей: статья 5.61 КоАП РФ
Если сотрудник ГИБДД посчитает, что так водитель оскорбил его, то он обратится в суд. Если экспертиза признает водителя виновным, то, согласно статье 5.61 КоАП РФ, нарушителю выпишут штраф в размере до трех тысяч рублей.
Мелкое хулиганство: штраф или арест до 15 суток
Травин также отметил, что, если водитель выразится в отношении гаишника с использованием ненормативной лексики, то его поступок можно расценить как мелкое хулиганство.
По статье 20.1 КоАП РФ, в таком случае автомобилисту выпишут штраф до двух тысяч пятисот рублей или арестуют на 15 суток.
|итуация
|Статья КоАП РФ
|Квалификация
|Размер штрафа или мера наказания
|Кому применяется
|Условия для наказания
|Цензурные, но оскорбительные (например, «невменяемый», «сволочь», «круглый идиот»)
|5.61
|Оскорбление
|3 000 – 5 000 рублей
|Граждане
|Решается через экспертизу и суд
|Ненормативная лексика (мат)
|20.1
|Мелкое хулиганство
|500 – 1 000 рублей или арест до 15 суток
|Граждане
|Явное неуважение к обществу, публичное место
|Ненормативная лексика при неповиновении
|20.1, ч.2
|Мелкое хулиганство (отягощ.)
|1 000 – 2 500 рублей или арест до 15 суток
|Граждане
|Сопряжено с неповиновением требованию сотрудника
При общении с сотрудниками ГИБДД рекомендуется сохранять спокойствие и вежливость, избегая любых высказываний, которые могут быть расценены как оскорбление.