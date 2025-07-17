Цифровая щетка: как Петербург превращает уборку улиц в высокотехнологичный квест

Теперь за дворниками будут следить в реальном времени.

Петербург активно внедряет новые цифровые инструменты, которые помогают следить за чистотой города и эффективностью деятельности коммунальщиков.

Раньше контроль в основном был ручным, теперь — это автоматизированные системы, позволяющие быстро и объективно фиксировать качество уборки.

Камеры и датчики: как «Безопасный город» помогает следить за техникой

В городе установлено около 7 тысяч камер системы «Безопасный город» — они фиксируют движение уборочной техники и состояние улиц до и после ее проезда.

Датчики на машинах сообщают, включено ли уборочное оборудование — это позволяет выявлять, когда техника просто ездит впустую без работы.

Такие данные передаются в единую систему, где нарушения быстро находят и корректируют.

Мобильные приложения для дворников — новый уровень контроля

Новейшее решение — мобильное приложение с «маячками» для дворников. С помощью него рабочие получают задания, видят друг друга на карте и отчитываются в реальном времени, пишет Фонтанка.

Так работать на «отписки» становится практически невозможно. Этот опыт уже был успешно проверен на крупных мероприятиях — «Алых парусах» и ПМЭФ.

Курьеры под пристальным вниманием города

Помимо коммунальщиков, с 15 июля в Петербурге вступили в силу новые правила для курьеров служб доставки.

Теперь они обязаны иметь опрятный вид с обязательными светоотражающими элементами, а также идентификационные номера на форме и транспортных средствах.

Скорость на тротуарах ограничена 10 км/ч, и запрещено ездить по центральным пешеходным улицам. Эти меры направлены на повышение безопасности как самих курьеров, так и горожан.

Похвала от президента

Петербургские коммунальщики получают похвалу не только от местной администрации, но и от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

На днях он выразил недоумение, почему местные жители недовольны работой коммунальщиков, а также пообещал помочь Петербургу с техникой для уборки снега на узких улицах.