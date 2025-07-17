Цифровая щетка: как Петербург превращает уборку улиц в высокотехнологичный квест

Петербург активно внедряет новые цифровые инструменты, которые помогают следить за чистотой города и эффективностью деятельности коммунальщиков.
Раньше контроль в основном был ручным, теперь — это автоматизированные системы, позволяющие быстро и объективно фиксировать качество уборки.
Камеры и датчики: как «Безопасный город» помогает следить за техникой
В городе установлено около 7 тысяч камер системы «Безопасный город» — они фиксируют движение уборочной техники и состояние улиц до и после ее проезда.
Датчики на машинах сообщают, включено ли уборочное оборудование — это позволяет выявлять, когда техника просто ездит впустую без работы.
Такие данные передаются в единую систему, где нарушения быстро находят и корректируют.
Мобильные приложения для дворников — новый уровень контроля
Новейшее решение — мобильное приложение с «маячками» для дворников. С помощью него рабочие получают задания, видят друг друга на карте и отчитываются в реальном времени, пишет Фонтанка.
Так работать на «отписки» становится практически невозможно. Этот опыт уже был успешно проверен на крупных мероприятиях — «Алых парусах» и ПМЭФ.
Курьеры под пристальным вниманием города
Помимо коммунальщиков, с 15 июля в Петербурге вступили в силу новые правила для курьеров служб доставки.
Теперь они обязаны иметь опрятный вид с обязательными светоотражающими элементами, а также идентификационные номера на форме и транспортных средствах.
Скорость на тротуарах ограничена 10 км/ч, и запрещено ездить по центральным пешеходным улицам. Эти меры направлены на повышение безопасности как самих курьеров, так и горожан.
Похвала от президента
Петербургские коммунальщики получают похвалу не только от местной администрации, но и от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
На днях он выразил недоумение, почему местные жители недовольны работой коммунальщиков, а также пообещал помочь Петербургу с техникой для уборки снега на узких улицах.