Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом

Во дворце президента России состоялась встреча Владимира Путина и бывшего руководителя Казахстана Нурсултана Назарбаева. Пресс-служба Кремля сообщила, что встреча прошла в гостиной резиденции главы государства.
В этой же комнате ранее проходили переговоры президента с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также с Александром Лукашенко, возглавляющим Белоруссию. Последний раз Путин и Назарбаев контактировали лично 29 мая 2025 года.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».