Городовой / Город / Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Читая город по вертикали: как в центре Петербурга наслоились три эпохи — от ампира к модерну Учеба
Новогодняя интрига: чего ждать петербуржцам в полночь – снега или тепла Город
Петербургский ритм: как часы на вокзале и витрины Елисеева завели новый режим дня горожан Учеба
Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов Учеба
От имперского веера к стальной паутине: как мосты и вокзалы перекроили карту Петербурга во второй половине XIX века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом

Опубликовано: 28 декабря 2025 15:42
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом
Городовой ру

Собеседники вновь провели встречу после продолжительного перерыва.

Во дворце президента России состоялась встреча Владимира Путина и бывшего руководителя Казахстана Нурсултана Назарбаева. Пресс-служба Кремля сообщила, что встреча прошла в гостиной резиденции главы государства.

В этой же комнате ранее проходили переговоры президента с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также с Александром Лукашенко, возглавляющим Белоруссию. Последний раз Путин и Назарбаев контактировали лично 29 мая 2025 года.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью