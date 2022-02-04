Американским спортсменам, участвующим в Олимпиаде в Пекине, следует с большой осторожностью относится к собственным высказываниям в сторону Китая. С таким предостережением к своим соотечественникам выступила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поздравила китайский народ с Новым годом по лунному календарю и пожелала удачи на Олимпийских играх.
В столице Китая проходит встреча президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Лидеры двух стран намерены обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, а также и закрепить на бумаге ряд соглашений, сообщает РБК.
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. Российский лидер проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и посетит открытие зимней Олимпиады, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин отправится на открытие Олимпийских игр в Китай вместе с аргентинским лидером Альберто Анхелелем Фернандесом. Об этом глава российского государства сказал на переговорах с коллегой.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «убийцей», ответственным за пандемию коронавируса. Громкое заявление американского бизнесмена прозвучало во время интервью американскому телеканалу Fox News.
Президент России Владимир Путин рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином по случаю открытия зимней Олимпиады в столице Китая в феврале 2022 года. Российский лидер сообщил о своем решении во время двусторонних онлайн-переговоров с китайским коллегой по видеосвязи, передает ТАСС.
В ходе переговоров по видеосвязи президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин затронули тему поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири – 2». Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.
Китай превращается в международный центр по производству вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом на переговорах с китайским главой Си Цзиньпином заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Межгосударственные отношения России и Китая представляют собой настоящий образец сотрудничества XXI веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеопереговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом твердо придерживается позиции президента Джо Байдена, который призвал избегать перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт. Об этом американским чиновник рассказал во время визита в Индонезию, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин не исключает свою поездку на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.
Первые полноформатные видеопереговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись 15 ноября и продлились около 3,5 часов. За это время лидеры двух крупнейших экономик мира выразили обоюдное стремление наладить конкурентное сотрудничество и обсудили глобальную повестку. Об этом сообщает РБК.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден 16 ноября провели виртуальные переговоры, в ходе которых выразили взаимное желание стабилизировать двусторонние отношения. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший президент США Барак Обама заявил, что Москва и Пекин не желают спасать планету от вредных выбросов. По его мнению, мировые лидеры не спешат принимать неотложные меры по борьбе с глобальным потеплением.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не посещать 6-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
В понедельник в Глазго стартовал двухдневный климатический саммит, который соберет за столом переговоров более 120 глав государств и правительств.
Президент США Джо Байден выразил разочарование фактическим отсутствием лидеров России и Китая на саммите Группы двадцати (G20) в Риме. Об этом передает РИА Новости.
В пятницу, 17 сентября, в честь 20-летия создания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе прошло очередное его заседание.
Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, провели видеоконференцию. Ее итогом стало продление договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает Центральное телевидение Китая.