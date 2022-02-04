Все новости / Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

Политика
Пелоси попросила олимпийцев США «следить за словами» на Олимпиаде
Американским спортсменам, участвующим в Олимпиаде в Пекине, следует с большой осторожностью относится к собственным высказываниям в сторону Китая. С таким предостережением к своим соотечественникам выступила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.
04 фев 2022 15:21
Политика
В Пекине началась встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина
В столице Китая проходит встреча президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином. Лидеры двух стран намерены обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки, а также и закрепить на бумаге ряд соглашений, сообщает РБК.
04 фев 2022 12:20
Политика
Путин заявил, что поедет на Олимпийские игры вместе с президентом Аргентины Фернандесом
Президент России Владимир Путин отправится на открытие Олимпийских игр в Китай вместе с аргентинским лидером Альберто Анхелелем Фернандесом. Об этом глава российского государства сказал на переговорах с коллегой.   
03 фев 2022 16:23
Политика
Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина «убийцей» из-за возникновения COVID-19
Экс-президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина «убийцей», ответственным за пандемию коронавируса. Громкое заявление американского бизнесмена прозвучало во время интервью американскому телеканалу Fox News.
20 дек 2021 09:41
Политика
Путин заявил о планах посетить открытие зимней Олимпиады в Пекине
Президент России Владимир Путин рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином по случаю открытия зимней Олимпиады в столице Китая в феврале 2022 года. Российский лидер сообщил о своем решении во время двусторонних онлайн-переговоров с китайским коллегой по видеосвязи, передает ТАСС.
16 дек 2021 09:15
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили поставки газа по «Силе Сибири – 2»
В ходе переговоров по видеосвязи президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин затронули тему поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири – 2». Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.
15 дек 2021 15:14
Политика
Президент Путин заявил, что Китай становится центром по производству «Спутника V»
Китай превращается в международный центр по производству вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом на переговорах с китайским главой Си Цзиньпином заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
15 дек 2021 13:55
Политика
Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в XXI веке
Межгосударственные отношения России и Китая представляют собой настоящий образец сотрудничества XXI веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеопереговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.
15 дек 2021 12:18
Политика
Блинкен заявил, что США опасаются «катастрофы» в конфликте с Китаем
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом твердо придерживается позиции президента Джо Байдена, который призвал избегать перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт. Об этом американским чиновник рассказал во время визита в Индонезию, передает РИА Новости.
14 дек 2021 12:17
Политика
Джо Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры
Первые полноформатные видеопереговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоялись 15 ноября и продлились около 3,5 часов. За это время лидеры двух крупнейших экономик мира выразили обоюдное стремление наладить конкурентное сотрудничество и обсудили глобальную повестку. Об этом сообщает РБК.
18 ноя 2021 09:30
Политика
Си Цзиньпин призвал Байдена к конструктивному диалогу между Китаем и США
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден 16 ноября провели виртуальные переговоры, в ходе которых выразили взаимное желание стабилизировать двусторонние отношения. Об этом сообщает РИА Новости.
16 ноя 2021 10:07
Общество
Обама раскритиковал Россию и Китай за позицию в вопросах климата
Бывший президент США Барак Обама заявил, что Москва и Пекин не желают спасать планету от вредных выбросов. По его мнению, мировые лидеры не спешат принимать неотложные меры по борьбе с глобальным потеплением.
09 ноя 2021 15:02
Политика
Джонсон призвал отнестись с уважением к решению Путина не приезжать на саммит по климату
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не посещать 6-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
03 ноя 2021 10:33
Политика
Путин заявил, что рост товарооборота России и Китая превысил 22%
Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, провели видеоконференцию. Ее итогом стало продление договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает Центральное телевидение Китая.  
28 июн 2021 15:07
Эксклюзив
Последние новости
Заменит и плойку, и бигуди: дуршлагу нашлось неожиданное применение Общество
Урожай попрет как на дрожжах: удобрение есть в каждом доме и не стоит ни копейки Общество
Эту колкую фразу из «Анны Карениной» должна уяснить каждая: знайте себе цену Шоу-бизнес
Пятно от чернил на рубашке испарится как по волшебству: метод профессионалов Общество
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес