Си Цзиньпин

Блинкен заявил, что США опасаются «катастрофы» в конфликте с Китаем

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом твердо придерживается позиции президента Джо Байдена, который призвал избегать перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт. Об этом американским чиновник рассказал во время визита в Индонезию, передает РИА Новости.