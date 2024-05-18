Так вот откуда у Винни Пуха появилось это странное имя: история берет начало в 1915 году

Историю о Винни-Пухе знают и взрослые, и дети. Сказку перевели на многие языки, поэтому поклонников этого толстенького персонажа хватает сполна. Но задумывались ли вы, откуда у медведя появилось такое странное имя? Оно состоит из двух частей и дано герою книги не просто так.

Откуда взялась медведица

На самом деле обаятельного любителя меда Кристофер Робин прозвал в честь настоящего зверя. Дело в том, что однажды лейтенант по имени Гарри Колборн выкупил маленького медвежонка у охотника. Шла война и солдат, служивший в ветеринарном корпусе, был вынужден перевезти питомца в Британию тайно. Назвал самку Виннипег в честь родного города в Канаде. Затем перемещаться с медведицей стало не очень удобно, и хозяин отдал ее в Лондонский зоопарк.

Там она начала свою жизнь с 1915 года. Прожила Виннипег, кстати, там всю оставшуюся жизнь (20 лет) и умерла аж в 1934 году. Именно в этом зоопарке и увидел своего друга четырехлетний Кристофер Робин, сын писателя Алана Милна. В книге изначально мишку звали Эдвардом, но благодаря мальчишке все поменяли.

Источник фото: Кадр из мультфильма «Винни Пух» (1969)

Гарри Колборн и Виннипег. Источник фото: Авторство: #N10467. Manitoba Provincial Archives, Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Кто такой Пух?

Но откуда тогда взялась вторая часть имени Пух? По некоторым версиям, недалеко от дома, где проживал Робин, был пруд с лебедями. Одного из них он назвал Пухом. Это было подходящее прозвище для птицы с невероятно нежными перьями. Так и появился Винни-Пух — герой сказки писателя Алана Милна.

Источник фото: Кадр из мультфильма «Винни Пух» (1969)

Скандал в Китае

Не во всех странах персонажа приняли с распростертыми объятиями. Оказалось, что в Китае все изображения доброго и доверчивого мишки запретили. Скандал разгорелся нешуточный. Причиной гнета стало огромное количество мемов. Прогулку глав дружественных стран Си Цзиньпина с Бараком Обамой сравнили с Винни и Тигрой. Картинка быстро распространилась по Сети, вызывая дикий смех у миллионов интернет-пользователей.

Все это произошло в 2013 году, а уже в 2017 в Китае были заблокированы изображения и упоминания Винни-Пуха во всех социальных сетях. Якобы они оскорбляли политических лидеров и насмехались над партией. Такого правители допустить не могли.

Однако, на книгу все-таки запретов в Поднебесной нет. Там все также продаются и игрушки с изображением этого животного. В Шанхае даже есть Диснейленд, в котором до сих пор работают аттракционы на тему популярного мультфильма.

В России Винни-Пуха тоже обожают. Цитаты мудрого медведя про утренних гостей и лопнувший шарик, который входит и выходит, разошлись на афоризмы, а песенку про тучку и вовсе не медведя детки поют чуть ли не с самых малых лет.

Источник фото: Кадр из мультфильма «Винни Пух» (1969)