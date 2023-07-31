Привет, меня зовут Екатерина Адамова и я уже больше десяти лет в журналистике. Высшее образование, закончила КГТУ им. Туполева в Казани по специальности «Реклама и связь с общественностью».

Мой путь в СМИ начался еще в далеком 2009 году. Я отправила резюме на местный телеканал в Калининграде. Меня взяли на должность корреспондента. Спустя несколько лет я уже работала на федеральном канале «Россия 1». Была ведущей новостей, ездила на съемки, брала интервью у важных персон.

Спустя 12 лет поняла, что нужно что-то менять и учиться чему-то новому и интересному. Так мои знания и опыт перекочевали в интернет-издание. Безумно рада, что я до сих пор занимаюсь любимым делом, доношу информацию до «зрителя» и рассказываю о важных событиях в мире.