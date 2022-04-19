Обама раскритиковал Россию и Китай за позицию в вопросах климата

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Москва и Пекин не желают спасать планету от вредных выбросов. По его мнению, мировые лидеры не спешат принимать неотложные меры по борьбе с глобальным потеплением.