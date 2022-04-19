Все новости / Барак Обама

Барак Обама

Общество
В сети появился трейлер сериала «Первая леди» с Виолой Дэвис в роли Мишель Обамы
Американский кабельный канал Showtime представил первый трейлер сериала «Первая леди» с Виолой Дэвис («Отряд самоубийц», «Прислуга»), сыгравшей роль супруги 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обамы.
22 фев 2022 15:07
Политика
Обама перепутал Шотландию с Ирландией и назвал Шекспира бардом
 Выступление 44-го президент США Барака Обамы на климатическом саммите в Глазго обернулось конфузом — он назвал английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира бардом, а также «превратил» Шотландию в Ирландию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
11 ноя 2021 11:15
Общество
Обама раскритиковал Россию и Китай за позицию в вопросах климата
Бывший президент США Барак Обама заявил, что Москва и Пекин не желают спасать планету от вредных выбросов. По его мнению, мировые лидеры не спешат принимать неотложные меры по борьбе с глобальным потеплением.
09 ноя 2021 15:02
Политика
Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира
Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал лично лауреату на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.
21 окт 2021 21:39
Шоу-бизнес
Эллен Дедженерес объявила о закрытии своего шоу после 19 лет в эфире
Телевизионное «Шоу Эллен Дедженерес» закроется после завершения 19 сезона в 2022 году. Об этом в интервью журналу The Hollywood Reporter рассказала автор проекта американская актриса и телеведущая Эллен Дедженерес, сообщает ТАСС.
13 май 2021 15:41
Политика
Лавров: Россия предлагала США обнуление конфликта
Москва предлагала Вашингтону разрешить дипломатический конфликт между двумя странами, но администрация президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена ответила отказом. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
28 апр 2021 09:49
Политика
Байден на год продлил введенные из-за Крыма антироссийские санкции
Американский лидер Джо Байден на год продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году после перехода крымского полуострова в состав России. Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре.  
04 мар 2021 08:47
Политика
Американский сенат признал импичмент Трампу конституционным
Во вторник, 10 февраля, сенат США признал, что процесс по импичменту бывшему американскому лидеру Дональду Трампу не противоречит конституции. Об этом свидетельствуют итоги голосования членов законодательного органа.
10 фев 2021 08:50
Политика
Псаки перечислила ключевые цели на посту пресс-секретаря главы США
Белому дому необходимо восстановить доверие к себе. Именно этим займется пресс-секретарь главы Соединенных Штатов Америки Джен Псаки. Как сообщает РИА Новости, об этом она заявила на первом брифинге после инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена.
21 янв 2021 08:58
Общество
Time определил «Человека года»
По версии американского журнала Time, звания «Человек года» в 2020 году оказались достойны избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис. Об этом было объявлено в эфире телекомпании NBC, сообщает ТАСС.
11 дек 2020 08:53
Политика
Байден выбрал на пост пресс-секретаря скандально известную в России Псаки
Пресс-секретарем избранного президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена станет экс-глава пресс-службы Государственного департамента и советник политика Джен Псаки. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт переходной команды Байдена.
30 ноя 2020 12:58
Эксклюзив
Последние новости
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
«Алиса, ты меня слышишь?»: об этом опасном свойстве умных колонок знают не все Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес