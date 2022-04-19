Мятежная парочка прибыла в Нидерланды на Invictus Games.
Американский кабельный канал Showtime представил первый трейлер сериала «Первая леди» с Виолой Дэвис («Отряд самоубийц», «Прислуга»), сыгравшей роль супруги 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обамы.
Журналист вновь развеселил публику своим искрометным юмором
Звезда Голливуда может похвастаться ценным родством
Выступление 44-го президент США Барака Обамы на климатическом саммите в Глазго обернулось конфузом — он назвал английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира бардом, а также «превратил» Шотландию в Ирландию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Бывший президент США Барак Обама заявил, что Москва и Пекин не желают спасать планету от вредных выбросов. По его мнению, мировые лидеры не спешат принимать неотложные меры по борьбе с глобальным потеплением.
В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Франциска с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Об этом сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал лично лауреату на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.
Президент США Джо Байден перепутал женщину с мужчиной – мэра Чикаго Лори Лайтфут назвал «мистером» во время выступления в штате Иллинойс. На это обратили внимание интернет-пользователи.
Бывший президент США Барак Обама рассказал о фотографиях так называемых «летающих тарелок», которые хранятся в секретных архивах Пентагона.
Телевизионное «Шоу Эллен Дедженерес» закроется после завершения 19 сезона в 2022 году. Об этом в интервью журналу The Hollywood Reporter рассказала автор проекта американская актриса и телеведущая Эллен Дедженерес, сообщает ТАСС.
Правительство России в скором времени представит список недружественных стран. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Москва предлагала Вашингтону разрешить дипломатический конфликт между двумя странами, но администрация президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена ответила отказом. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Американский лидер Джо Байден на год продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году после перехода крымского полуострова в состав России. Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре.
Во вторник, 10 февраля, сенат США признал, что процесс по импичменту бывшему американскому лидеру Дональду Трампу не противоречит конституции. Об этом свидетельствуют итоги голосования членов законодательного органа.
Белому дому необходимо восстановить доверие к себе. Именно этим займется пресс-секретарь главы Соединенных Штатов Америки Джен Псаки. Как сообщает РИА Новости, об этом она заявила на первом брифинге после инаугурации избранного президента страны Джозефа Байдена.
В Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. По сложившейся традиции он и вице-президент Камала Харрис произнесли торжественные клятвы у здания Конгресса США на Капитолийском холме.
Сериалы, которые вдохновили Обаму стать писателем.
По версии американского журнала Time, звания «Человек года» в 2020 году оказались достойны избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис. Об этом было объявлено в эфире телекомпании NBC, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарем избранного президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена станет экс-глава пресс-службы Государственного департамента и советник политика Джен Псаки. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт переходной команды Байдена.