В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим
В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

Опубликовано: 22 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Как добиться от антуриума охапки цветоносов 

Антуриум – любимец многих цветоводов. Ведь это яркий и довольно неприхотливый тропический цветок, который может выпускать бутоны и зимой, и летом. Но для этого антуриуму важно обеспечить правильный уход и питательные удобрения. Какие именно, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) разъяснила агроном Елена Николаева.

Удобрение №1

По словам эксперта, для приготовления удобрения понадобится:

  • таблетка мумие – 1 шт.;
  • таблетка янтарной кислоты – 1 шт.;
  • вода – 1 литр.

Первым делом таблетки нужно растолочь и развести в воде. Подождать пару минут, чтобы они полностью растворились. Полученной подкормкой полить антуриум под корень и опрыскать по листу.

Как работает удобрение

Как отметила агроном, мумие обеспечивает антуриум гуминовыми кислотами, кремнием, калием, кальцием и магнием, которые нужны для оздоровления растения и закладки бутонов. Янтарная кислота способствует наращиванию корней и запуску цветения.

Удобрение №2

Кроме того, антуриум любит подкормку на основе ромашки. Достаточно прикопать 2 грамма сухого ромашкового чая в горшок, и ромашка оздоровит растение и защитит его от грибковых заболеваний. Ведь она обладает мощными антибактериальными и антисептическими свойствами.

Удобрение №3

Кроме того, подкормку с мумие можно чередовать с другой. Чтобы ее приготовить, нужно смешать 2 грамма монокалий фосфата, 1 таблетку "янтарки" и 1 литр воды. Полученным раствором поливать антуриум под корень 2 раза в месяц вплоть до появления первых бутонов.

Уход за антуриум

Для пышного и продолжительного цветения антуриум нуждается не только в подкормках, но и в правильном уходе:

  • 1 раз в 1-2 года цветок нужно пересаживать. Ведь он быстро разрастается, стебли вытягиваются и могут оголяться снизу. Пересадка должна проводиться в довольно тесный горшок: всего на 2 сантиметра шире предыдущего. Иначе цветения будет не дождаться. При пересадке вытянувшиеся стебли стоит заглубить в грунт.
  • В 1 горшок лучше посадить 3-5 растений. Тогда антуриум будет смотреться пышно и красиво.
  • Грунт для антуриума должен быть рыхлым, с добавлением торфа, измельченной сосновой коры и древесного угля. Можно добавить мох сфагнум.
  • Антуриум предпочитает восточное окно, куда солнце заглядывает только утром.
  • Антуриум любит мыться под душем. Рядом с цветком можно поставить емкость с водой для повышения влажности воздуха.
  • Полив должен быть умеренным, после того, как верхний слой просох. Нехватка влаги тоже отрицательно влияет на антуриум, его соцветия мельчают, а на листьях могут появляться сухие пятна.

