Весной антуриуму важнее не вода, а правильная подкормка: 5 г – и алые бутоны полезут один за другим – мощное цветение 10 из 10

Антуриум обитает в домах у многих цветоводов. Ведь это неприхотливый цветок, который может выпускать алые бутоны и летом, и зимой. Но иногда "мужское счастье" впадает в ступор и не торопится радовать цветением. Как пробудить антуриум и добиться от него охапки алых цветоносов, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.
Первая подкормка для пробуждения
По словам эксперта, для пробуждения и запуска цветения антуриум нуждается в правильных подкормках. Для приготовления одной из них понадобится:
- мед – 1 чайная ложка;
- прополис – 5 граммов;
- биогумус – 5 миллилитров;
- теплая вода – 1 стакан;
- вода комнатной температуры – 800 миллилитров.
Первым делом нужно развести мед и прополис в 1 стакане теплой воды. Все хорошо размешать.
Долить 800 миллилитров воды комнатной температуры, добавить биогумус, снова все размешать и полить антуриум под корень.
Как работает подкормка
Прополис повышает иммунитет антуриума, оказывает фитостимулирующее действие. В результате просыпаются почки, активнее растут листья. Мед способствует появлению бутонов и делает цветение более пышным. Биогумус насыщает почву питательными веществами и аминокислотами.
Вторая подкормка
Чтобы запустить пышное цветение антуриума, достаточно смешать 2 грамма монофосфата калия, 0,2 грамма или 1 таблетку янтарной кислоты и 1 литр воды. Все размешать и поливать так цветок 1 раз в 10-14 дней курсом 3-4 раза. Важно помнить, что цвести "мужское счастье" может только в тесном горшке. В большом антуриум тратит все силы на рост корневой, поэтому бутонов ждать придется очень долго.
Третья подкормка
Чтобы нарастить пышный куст, следует смешать 2 грамма кальциевой селитры и 1 литр воды. Поливать так антуриум под корень 2 раза в месяц курсом 3 раза.
