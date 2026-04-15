Весной антуриуму важнее не вода, а правильная подкормка: 5 г – и алые бутоны полезут один за другим – мощное цветение 10 из 10
Научный город 1500 года во Всеволожском районе: есть свой Биг-Бен — место, где природа, история и наука сплелись воедино Вопросы о Петербурге
Сезон корюшки в Питере: Как поджарить мелкую рыбку хитрым способом - вкусно и красиво Вопросы о Петербурге
Замиокулькас в апреле только этого и просит: Поливаю его "секретным эликсиром" - побегов даёт море Полезное
Закопала 1 штуку в нору крота: И он вылетел с дачи пулей - так быстро ещё не бегал Полезное
Рецепт прямиком из СССР: Пышный манник на кефире с лимоном - нежнейший десерт Полезное
Весной антуриуму важнее не вода, а правильная подкормка: 5 г – и алые бутоны полезут один за другим – мощное цветение 10 из 10

Опубликовано: 15 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как запустить обильное и продолжительное цветение антуриума 

Антуриум обитает в домах у многих цветоводов. Ведь это неприхотливый цветок, который может выпускать алые бутоны и летом, и зимой. Но иногда "мужское счастье" впадает в ступор и не торопится радовать цветением. Как пробудить антуриум и добиться от него охапки алых цветоносов, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Первая подкормка для пробуждения

По словам эксперта, для пробуждения и запуска цветения антуриум нуждается в правильных подкормках. Для приготовления одной из них понадобится:

  • мед – 1 чайная ложка;
  • прополис – 5 граммов;
  • биогумус – 5 миллилитров;
  • теплая вода – 1 стакан;
  • вода комнатной температуры – 800 миллилитров.

Первым делом нужно развести мед и прополис в 1 стакане теплой воды. Все хорошо размешать.

Долить 800 миллилитров воды комнатной температуры, добавить биогумус, снова все размешать и полить антуриум под корень.

Как работает подкормка

Прополис повышает иммунитет антуриума, оказывает фитостимулирующее действие. В результате просыпаются почки, активнее растут листья. Мед способствует появлению бутонов и делает цветение более пышным. Биогумус насыщает почву питательными веществами и аминокислотами.

Вторая подкормка

Чтобы запустить пышное цветение антуриума, достаточно смешать 2 грамма монофосфата калия, 0,2 грамма или 1 таблетку янтарной кислоты и 1 литр воды. Все размешать и поливать так цветок 1 раз в 10-14 дней курсом 3-4 раза. Важно помнить, что цвести "мужское счастье" может только в тесном горшке. В большом антуриум тратит все силы на рост корневой, поэтому бутонов ждать придется очень долго.

Третья подкормка

Чтобы нарастить пышный куст, следует смешать 2 грамма кальциевой селитры и 1 литр воды. Поливать так антуриум под корень 2 раза в месяц курсом 3 раза.

Ранее мы сообщали, чем еще можно порадовать антуриум.

Автор:
Ольга Зайцева
