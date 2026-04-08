В апреле антуриуму – важнее влаги: 3 ложки в воду – и алые бутоны попрут как угорелые, один за другим

Как заставить цвести даже самый упрямый антуриум

У многих цветоводов в коллекции есть антуриум. Ведь это яркий и эффектный цветок, который может выпускать бутоны круглый год. Но иногда антуриуму чего-то не хватает, и он совсем не торопится радовать цветением. Как исправить ситуацию и заставить "мужское счастье" выдать охапку цветоносов, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) разъяснила агроном Елена Николаева.

Первая подкормка

По словам эксперта, для обильного и круглогодичного цветения антуриум нуждается в правильном уходе и подкормках. Для приготовления одной из них потребуется:

куркума – 2 грамма;

молоко – 3 столовые ложки;

горячая вода – 1 стакан;

вода комнатной температуры – 800 миллилитров.

В первую очередь нужно залить куркуму и молоко горячей водой. Настоять 1 час. Затем нужно долить воду комнатной температуры и протереть листья антуриума. Вносить такую подкормку нужно 1 раз в 2 недели курсом 3 раза.

Как работает удобрение

Куркума обладает обеззараживающим и противогрибковым действием, оздоравливает антуриум. Молоко содержит калий и кальций, которые важны для закладки бутонов и запуска цветения.

Вторая подкормка

Под корень нужно вносить другую подкормку. Для ее приготовления необходимо смешать 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 13-40-13, 2 миллилитра гумата калия и 1 литр воды. Все размешать и поливать так антуриум 1 раз в 2 недели курсом 2-3 раза. Такая подкормка богата гуминовыми кислотами, азотом, калием и фосфором, которые важны для роста листьев и запуска цветения.

Правильный уход за антуриумом

Помимо подкормок антуриуму для запуска цветения нужен правильный уход. "Мужское счастье" предпочитает рыхлый, воздухо- влагопроницаемый и чуть подкисленный грунт. При этом растение не переносит сквозняков и перелива: корни начинают гнить.

Антуриум нужно каждый год пересаживать, но в тесный горошок. В просторном он цвести очень долго не будет, а пустит все силы на рост корневой. Поэтому при пересадке диаметр нового горшка должен быть только на 2 сантиметра больше предыдущего.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и поделились собственными хитростями ухода за антуриумом:

"Я иногда протираю антуриум лимонной водой. В теплую воду добавляю несколько капель лимона либо кристаллы лимонной кислоты, чтобы вода была чуть-чуть кисленькой. Такой раствор хорошо отмывает пятна от жесткой воды, придает естественный блеск листьям, пыль дольше не прилипает". "Температура воздуха для антуриума должна быть умеренной. Яркий свет зимой и полутень летом. Нуждается в частом опрыскивании". "Я свой антуриум поливаю с монокалий фосфатом: 2 грамма на 1 литр воды. Цветет круглый год".

