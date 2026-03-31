В апреле антуриуму – обязательно: 1 мл в воду – и алых бутонов не сосчитать, лезут без остановки и днем, и ночью

Как заставить антуриум выпустить веер алых "парусов"

Каждый цветовод хочет, чтобы антуриум кустился и цвел на полную катушку. Но иногда "мужское счастье" ленится и не спешит радовать алыми бутонами. Как оживить даже самый спящий антуриум и запустить неугомонное цветение, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Грунт

По словам эксперта, антуриум не терпит переувлажнения, сквозняков и застоя влаги. В комнатных условиях "мужскому счастью" нужен совершенно другой подход, нежели на открытом воздухе в тропических регионах, откуда он родом. Грунт должен быть рыхлым, среднеувлажненным, иначе корневая система будет гнить. Антуриум предпочитает слабокислую среду, поэтому его лучше выращивать в рыхлой нейтральной почве и периодически ее подкислять.

Важное условие

Важным условием цветения антуриума является тесный горшок. Ведь большой емкости он прекращает расти и бросает все силы на наращивание корневой системы. Поэтому при пересадке важно выбирать горшок, диаметр которого лишь на пару сантиметров больше предыдущего.

Подкормка №1

Кроме того, антуриум с благодарностью реагирует на питательные подкормки, в том числе натуральные. Они помогают запустить яркое и обильное цветение. Для приготовления одной из таких потребуется:

кожура от мандарина – 1 шт.;

горячая вода – 1 стакан;

экстракт или листочек алоэ – 1 мл или 1 шт.;

янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;

вода – 800 миллилитров.

Первым делом нужно залить кожуру от мандаринов стаканом горячей воды. Если используется листик алоэ, то его нужно добавить сюда же. Настоять 1 час. Затем настой следует процедить, долить 800 миллилитров воды, добавить 1 мл экстракта алоэ и янтарную кислоту. Перемешать и полить антуриум по краю горшка или в поддон.

Как работает удобрение

Мандариновая кожура богата калием, фосфором и лимонной кислотой, которые запускают цветение антуриума. Алоэ оздоравливает "мужское счастье" и стимулирует его активный рост. Янтарная кислота снимает стресс, подкисляет грунт и способствует закладке бутонов.

Подкормка №2

Такое удобрение можно чередовать с другим. Для его приготовления нужно смешать 2 грамма монокалий фосфата, 0,2 грамма или половину таблетки "янтарки" и 1 литр воды. Все размешать и поливать так антуриум 2 раза в месяц.

