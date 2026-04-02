Новости по теме
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Петербург готовится к лету: Невский засияет новыми фасадами

Опубликовано: 2 апреля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Помимо главной городской магистрали, в порядок намерены привести фасады 4,8 тысячи нежилых домов и более 1,9 тысячи кварталов. 

В 2026 году в Санкт-Петербурге отремонтируют 24 фасада зданий на Невском проспекте. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал глава ГАТИ Алексей Геращенко.

Кроме ключевой артерии города, планируется привести в порядок фасады 4800 нежилых домов и свыше 1900 кварталов — их тщательно вымоют перед летним сезоном.

По словам Геращенко, число выявленных нарушений на нежилых объектах сократилось на 15%, поскольку за квартал обследовали более 1300 зданий с общим положительным результатом.

При обнаружении проблем их включают в маршруты «Городового» и штрафуют виновных.

Руководитель ГАТИ попросил собственников удалить граффити и надписи, организовать мытьё фасадов, а также убрать мусор и песок рядом с объектами.

Контроль за порядком усилят инспекторы, нейросеть и камеры — их число к концу 2026 года доведут до 100 тысяч.

В ближайшее время обновят более 450 дворов, установят новое освещение на около 150 участках и заменят асфальт на свыше 60 улицах. Комплексы «Городовой» начнут автоматически находить ямы у жилых домов.

Город
