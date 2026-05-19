Человек, победивший «Размыв»: не стало Владимира Гарюгина, руководившего подземкой Петербурга 30 лет

Владимир Александрович скончался на 77 году жизни.

В Петербурге печальные новости. На 77-м году жизни после долгой болезни скончался Владимир Гарюгин.

Если вы хоть раз спускались в петербургскую подземку, знайте: то, какой мы её видим сегодня — во многом его заслуга. Он руководил метрополитеном почти 30 лет.

Эпоха длиной в три десятилетия

Владимир Александрович возглавил метро в 1990 году. Это было тяжелейшее время. Страна менялась, денег не хватало, а техника изнашивалась.

Гарюгину удалось не просто удержать предприятие на плаву, но и начать его развивать. Под его началом ленинградское метро превратилось в современный петербургский метрополитен.

Испытание «Размывом»

Мало кто знает, но именно на долю Гарюгина выпало самое серьезное испытание в истории нашей подземки — знаменитый «Размыв».

В середине 90-х тоннели между «Лесной» и «Площадью Мужества» затопило. Участок ветки оказался отрезан на долгие годы. Это был настоящий транспортный коллапс.

Гарюгин лично контролировал сложнейшие работы по восстановлению связи между районами. И он справился, пишет "Петербургский дневник".

От жетонов до смартфонов

При Гарюгине метро сильно изменилось внешне и технически. Он внедрял новые системы безопасности после терактов, строил новые станции и обновлял депо.

Именно при нем старые турникеты заменили на современные, появились бесконтактные карты и возможность платить за проезд телефоном. Метро стало быстрее, комфортнее и намного чище.

Почетный гражданин и защитник рабочих

Владимир Александрович не был обычным «чиновником в кабинете». Его уважали простые сотрудники: машинисты, обходчики, дежурные.

Он всегда заступался за свой коллектив и выбивал достойные условия труда. За свои заслуги он получил звание Почётного гражданина Санкт-Петербурга — это высшее признание в нашем городе.

Светлая память

Гарюгин ушел в возрасте 76 лет. Для Петербурга это конец целой главы. О времени и месте прощания сообщат позже, но уже сейчас понятно одно: город потерял человека, который по-настоящему болел своим делом.

Спасибо за работу, Владимир Александрович. Метро продолжает бег.

Ранее «Городовой» рассказывал, как строят коричневую ветку метро.