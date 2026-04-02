0,5 ч. ложки в таз – и мыть окна не придется до глубокой осени: от пыли и разводов не будет и следа – идеальная чистота

Многие хозяйки стараются навести порядок в доме к Пасхе, в том числе отмыть окна до блеска. Ведь после осени и зимы на них появились грязь и потеки от дождей и снега. Какой раствор лучше использовать, чтобы стекла стали идеально чистыми, без разводов, рассказала эксперт по домоводству Марина Жукова.
Первый состав
Чтобы приготовить эффективный моющий раствор, понадобится:
- белизна – 0,5 чайной ложки;
- теплая вода – 4 литра.
Указанные компоненты нужно смешать в тазу. Сначала полученным раствором следует смыть всю осенне-зимнюю грязь и пыль. После нужно прополоскать тряпку в этом же составе, хорошо отжать ее и еще раз пройтись по всему стеклу.
От разводов, потеков и грязи не останется и следа. Окна будут как новые до самой осени.
Второй состав
Если не хочется иметь дело с белизной или ее нет, то можно приготовить другой эффективный состав. Для этого потребуется:
- картофельный крахмал – 1 столовая ложка;
- нашатырный спирт – 2 столовые ложки;
- вода температурой 50 градусов – 1 литр.
Все нужно смешать, в полученном растворе смочить салфетку и помыть окна. Затем следует сразу вытереть стекла насухо салфеткой из микрофибры. Разводов не останется: кристальная чистота приятно удивит.
Полезный совет
Мыть окна лучше в пасмурную погоду. Ведь под действием солнечных лучей все растворы очень быстро высыхают, из-за чего могут оставаться разводы.
