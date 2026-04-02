Городовой / Полезное / 0,5 ч. ложки в таз – и мыть окна не придется до глубокой осени: от пыли и разводов не будет и следа – идеальная чистота
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия Полезное
А вы знали, как приготовить мороженое за 1 минуту? Взбиваем 3 продукта - и готово Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

0,5 ч. ложки в таз – и мыть окна не придется до глубокой осени: от пыли и разводов не будет и следа – идеальная чистота

Опубликовано: 2 апреля 2026 11:34
 Проверено редакцией
0,5 ч. ложки в таз – и мыть окна не придется до глубокой осени: от пыли и разводов не будет и следа – идеальная чистота
0,5 ч. ложки в таз – и мыть окна не придется до глубокой осени: от пыли и разводов не будет и следа – идеальная чистота
Legion-Media
Как отмыть окна до кристальной чистоты: прохожим будет казаться, что стекол нет совсем 

Многие хозяйки стараются навести порядок в доме к Пасхе, в том числе отмыть окна до блеска. Ведь после осени и зимы на них появились грязь и потеки от дождей и снега. Какой раствор лучше использовать, чтобы стекла стали идеально чистыми, без разводов, рассказала эксперт по домоводству Марина Жукова.

Первый состав

Чтобы приготовить эффективный моющий раствор, понадобится:

  • белизна – 0,5 чайной ложки;
  • теплая вода – 4 литра.

Указанные компоненты нужно смешать в тазу. Сначала полученным раствором следует смыть всю осенне-зимнюю грязь и пыль. После нужно прополоскать тряпку в этом же составе, хорошо отжать ее и еще раз пройтись по всему стеклу.

От разводов, потеков и грязи не останется и следа. Окна будут как новые до самой осени.

Второй состав

Если не хочется иметь дело с белизной или ее нет, то можно приготовить другой эффективный состав. Для этого потребуется:

  • картофельный крахмал – 1 столовая ложка;
  • нашатырный спирт – 2 столовые ложки;
  • вода температурой 50 градусов – 1 литр.

Все нужно смешать, в полученном растворе смочить салфетку и помыть окна. Затем следует сразу вытереть стекла насухо салфеткой из микрофибры. Разводов не останется: кристальная чистота приятно удивит.

Полезный совет

Мыть окна лучше в пасмурную погоду. Ведь под действием солнечных лучей все растворы очень быстро высыхают, из-за чего могут оставаться разводы.

Ранее мы поделились еще одним эффективным составом для мытья окон.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью