1 ложка в воду – и окна будут идеально чистыми до самой осени: ни пыли, ни грязи, ни разводов – лайфхак

На улице заметно потеплело, Пасха не за горами, а значит вот-вот начнется сезон мытья окон. Ведь за осень и зиму на них успели появиться грязь и потеки. Однако иногда отмыть стекла до кристального блеска бывает не так просто, даже при помощи специальных средств бытовой химии. Но отчаиваться не стоит. Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась рецептом эффективного раствора, который можно приготовить в домашних условиях. Окна станут как новые: будут сиять от чистоты до самой осени. От пыли, грязи и разводов не останется и следа.
Рецепт чистящего состава
Для приготовления раствора потребуется:
- картофельный крахмал – 1 столовая ложка;
- синька – чуть меньше половины чайной ложки;
- нашатырный спирт – 2 столовые ложки;
- уксус 9% – 3 столовые ложки;
- теплая вода – 2 литра.
В первую очередь следует развести в воде крахмал и все хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Затем добавить нашатырный спирт, синьку и уксус. Все размешать.
Как помыть окна
Получившийся раствор перелить в бутылку с пульверизатором и распылить его на стекла. Средство сразу же начнет работать, и все сложные загрязнения мгновенно счистятся. Достаточно все хорошо помыть салфеткой, а в завершение вытереть тряпкой из микрофибры.
Марина Жукова отметила, что стекла нужно протирать сначала вертикально, а потом горизонтально. Так разводов не будет. Окна станут кристально чистыми.
Йодовый раствор
Эксперт добавила, что справиться с легкими загрязнениями на окне может йодовый раствор. Для его приготовления досаточно смешать йод и воду так, чтобы состав стал светло-желтым. После необходимо смочить губку в растворе и быстро помыть окно. Все высохнет без разводов.
