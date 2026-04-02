5 кроссоверов, которые массово скупают в России - дешевле "японца", надежнее "немца"

5 кроссоверов, которые массово скупают в России

За каждой маркой автомобиля давно закрепилось свое амплуа. Японские машины считаются самыми простыми в ремонте, "немцы" славятся качеством и надежностью, а "китайцы" - недолговечностью.

Однако реальная ситуация на рынке сегодня выглядит противоположным образом. Автоэксперт Владимир Воробьёв назвал 5 кроссоверов, которые массово скупают в России.

Haval Jolion

Этот кроссовер тульской сборки стал лидером продаж. За полгода дилерам удалось реализовать более 25,5 тысячи экземпляров. Секрет успеха кроется в технической начинке.

Автомобиль компактный снаружи, но просторный внутри. Двигателя на 150 лошадиных сил хватает для комфортного передвижения по городу. Главные козыри модели - доступная цена (до 2,75 млн рублей) и широкий выбор запчастей.

legion-media

Chery Tiggo 7 Pro Max

Второе место занимает массовый кроссовер Chery. За шесть месяцев на него нашли 19,7 тысячи покупателей. По дизайну он напоминает лидера рейтинга, но выглядит современнее.

Салон и уровень комфорта у этой модели выше, чем у Haval. Машину выбирают те, кто планирует ездить на ней от 5 до 10 лет. Из минусов покупатели отмечают высокую цену (до 3,01 млн рублей) и возможные трудности с поставками деталей.

legion-media

Geely Monjaro

Этому мощному кроссоверу с двухлитровым мотором прочили победу в рейтинге. Однако итоговые продажи составили 13,75 тысячи машин, что принесло только 3 место.

Россияне все чаще выбирают более скромные и доступные варианты. Стоимость Monjaro стартует от 4,28 млн рублей, что существенно выше конкурентов. Также на популярность модели повлияло возвращение на рынок других внедорожников, включая гибридные версии.

legion-media

Changan UNI-S

Этот автомобиль может подняться в рейтинге, но пока что результат за полгода составил 13,75 тысячи проданных экземпляров. Покупатели ценят модель за мощный для своего объема двигатель (181 лошадиная сила) и надежный робот (7DCT).

Цена на UNI-S остается умеренной для такого оснащения - от 2,89 млн рублей. Важно отметить, что у этой модели самое маленькое падение спроса по сравнению с прошлым годом (всего 16%), тогда как лидеры потеряли до 45%.

legion-media

BelGee X50

Белорусская версия Geely Coolray постепенно набирает обороты. Пока продажи составляют 11,46 тысячи машин, но интерес к модели растет.

Автомобиль получился удачным: компактный кузов сочетается со «взрослым» 150-сильным мотором и роботизированной коробкой передач. Многие водители рассматривают X50 как запасной вариант, если не хватает денег на более дорогую модель. Сдержать взлет продаж пока удается только высокой цене - от 2,47 до 2,69 млн рублей.

