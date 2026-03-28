Какой кроссовер лучше – параллельный Renault Duster или китайский Haval: стоит ли брать внедорожник из ОАЭ

После ухода западных брендов российские автолюбители столкнулись с дефицитом доступных внедорожников. Китайские марки активно заполняют пустые места, но не могут заменить одну популярную модель.

Речь идет о Renault Duster. За 4 года Китай не предложил полноценную альтернативу этому кроссоверу. На рынке представлены в основном городские внедорожники с передним приводом.

Они выглядят стильно, но для поездок на дачу или рыбалку не подходят. Настоящие вездеходы из Китая стоят от 4 млн рублей, что выходит за рамки бюджетного сегмента.

Duster снова появился в России

Сейчас машины завозят в страну через параллельный импорт. По цене "Весты" можно купить Renault Duster с небольшим пробегом или совсем новый.

Большинство автомобилей привозят с Ближнего Востока, в основном из ОАЭ. В продаже есть как третье поколение Duster, так и предыдущая версия. Новинка обойдется примерно в 3 млн рублей. Более доступные варианты стоят от 1,9 до 2,2 млн.

legion-media

Особенности ближневосточной версии

Автомобили имеют атмосферный двигатель 1.6 литра мощностью до 116 лошадиных сил. Чаще всего они оснащены вариатором, а не механикой.

Главный недостаток таких машин - передний привод. Также стоит учитывать, что машина сделана для жаркого климата, поэтому подогревов сидений и зеркал в ней скорее всего нет.

Стоит ли покупать такой автомобиль

Покупка Duster по параллельному импорту вызывает вопросы. С одной стороны, это знакомая надежная модель. С другой стороны, у машины нет гарантии, а комплектация не адаптирована для российской зимы.

При переднем приводе и цене около 2 млн рублей Haval M6 выглядит более выгодным вариантом. У китайского автомобиля больше багажник, есть официальная гарантия и такой же тип привода, сообщает портал "Зато не в кредит".

Ранее "Городовой" назвал 10 автомобилей, которые смело можно брать с пробегом 300 тысяч км.