Ловчий пояс — пустышка из прошлого века: муравьев травлю за 5 минут двумя компонентами — эффект мгновенный
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ловчий пояс — пустышка из прошлого века: муравьев травлю за 5 минут двумя компонентами — эффект мгновенный

Опубликовано: 20 апреля 2026 08:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Дачник со стажем рассказал, как прогоняет с участка муравьев без ловчего пояса

Муравьи - это дачные вредители, которые портят землю своими гнездами, а также разводят прожорливую тлю. Обычно дачники пытаются их прогнать при помощи ловчих поясов. Однако автор дзен-канала "Твоя Дача" считает, что это пустое дело, и надо уничтожать муравьев другими, более эффективными способами.

Ловчие пояса не срабатывают, так как муравьи запросто поднимаются на деревья по соседним веткам, переползают по старым гусеницам и паутине, которые висят на стволе, а также просто ждут, пока клей высохнет или запылится. В общем, муравьи - народ, который обмануть сложно. Но можно.

Вместо ловчего пояса дачник советует использовать два дешевых средства:

  • дегтярное мыло;
  • берёзовый дёготь.

Натрите 50 г мыла на терке, растворите в 1 л горячей воды, добавьте 2 столовые ложки березового дегтя и перемешайте. Долейте чистой воды до 5 л.

Как использовать

Облейте полученной смесью ствол от земли до первых нижних веток. Используйте для этого лейку или бутылку, чтобы вода буквально стекала по коре и затекала во все трещины. Также обработайте приствольный круг в радиусе 30–50 см.

Первый эффект вы заметите в тот же день. Муравьи перестанут ползать по коре деревьев. Резкий запах дегтя дезориентирует их, поэтому они элементарно не смогут найти то место, которое когда-то "кормило" их. Еще через 2-3 дня колония переключается на другие источники корма - соседние деревья и траву, а тля на деревьях остается без "пастухов" и постепенно вымирает.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью