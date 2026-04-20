Ловчий пояс — пустышка из прошлого века: муравьев травлю за 5 минут двумя компонентами — эффект мгновенный

Дачник со стажем рассказал, как прогоняет с участка муравьев без ловчего пояса

Муравьи - это дачные вредители, которые портят землю своими гнездами, а также разводят прожорливую тлю. Обычно дачники пытаются их прогнать при помощи ловчих поясов. Однако автор дзен-канала "Твоя Дача" считает, что это пустое дело, и надо уничтожать муравьев другими, более эффективными способами.

Ловчие пояса не срабатывают, так как муравьи запросто поднимаются на деревья по соседним веткам, переползают по старым гусеницам и паутине, которые висят на стволе, а также просто ждут, пока клей высохнет или запылится. В общем, муравьи - народ, который обмануть сложно. Но можно.

Вместо ловчего пояса дачник советует использовать два дешевых средства:

дегтярное мыло;

берёзовый дёготь.

Натрите 50 г мыла на терке, растворите в 1 л горячей воды, добавьте 2 столовые ложки березового дегтя и перемешайте. Долейте чистой воды до 5 л.

Как использовать

Облейте полученной смесью ствол от земли до первых нижних веток. Используйте для этого лейку или бутылку, чтобы вода буквально стекала по коре и затекала во все трещины. Также обработайте приствольный круг в радиусе 30–50 см.

Первый эффект вы заметите в тот же день. Муравьи перестанут ползать по коре деревьев. Резкий запах дегтя дезориентирует их, поэтому они элементарно не смогут найти то место, которое когда-то "кормило" их. Еще через 2-3 дня колония переключается на другие источники корма - соседние деревья и траву, а тля на деревьях остается без "пастухов" и постепенно вымирает.

Ранее "Городовой" рассказывал, как превратить томаты в бодибилдеров на пике карьеры: подкормил отходами — своих "дохликов" не узнаю, как будто протеином залил.