Городовой / Город / Три «кукурузины» вместо одной: петербуржцам предлагают 12 вопросов, которые решат судьбу Лахты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Три «кукурузины» вместо одной: петербуржцам предлагают 12 вопросов, которые решат судьбу Лахты

Опубликовано: 27 апреля 2026 17:24
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Вопросы сопроводили футуристичными иллюстрациями.

Похоже, одной башни в Лахте Петербургу мало. Городу готовят масштабное пополнение: рядом с первым «Лахта Центром» хотят воткнуть еще два гиганта.

Один вырастет до 570 метров, а второй и вовсе замахнулся на 710 метров. Если это случится, наш берег Финского залива превратится в настоящий футуристичный лес.

У горожан решили спросить совета

Чтобы понять, не слишком ли это смело, организация «Институт современного государственного развития» запустила опрос. Власти и социологи хотят знать: как мы к этому относимся?

Станут ли три башни новым символом города или только испортят легендарные петербургские виды?

В анкете всего 12 вопросов. Участникам показывают картинки — как «три сестры» будут смотреться с Дворцовой набережной или из Парка 300-летия. Это самый больной вопрос для Петербурга, где за «небесную линию» всегда бьются до последнего.

Масштабы поражают

Первый «Лахта Центр» — это 462 метра. Он уже выше всех в Европе. Новая башня в 710 метров будет почти в полтора раза выше. Для понимания: это высота двух Эйфелевых башен, поставленных друг на друга, и еще останется место.

Второй и третий небоскребы планируют строить в районе улиц Высотной и Бобыльской. Там хотят сделать не просто офисы, а целый «город в городе» с зонами для отдыха и прогулок.

Не только красота, но и пробки

Официально — чтобы создать новый деловой центр и разгрузить историческое сердце города. Но у обычных жителей Приморского района свои страхи.

  • Транспорт: Район и так постоянно стоит в пробках. Хватит ли дорог для тысяч новых сотрудников?
  • Метро: Станцию «Лахта» обещают давно, но стройка башен явно идет быстрее, чем копают тоннели.
  • Ветер: Огромные здания меняют потоки воздуха. На берегу залива и так несладко, а с тремя башнями может получиться настоящая аэродинамическая труба.

Что дальше?

Проект не просто «рисуют на бумаге». Уже в марте 2026 года документы пройдут антикоррупционную экспертизу. Это важный юридический шаг перед тем, как на площадку выйдет строительная техника.

Сейчас у нас есть шанс высказаться. Опрос — штука добровольная, но именно от него зависит, какой имидж будет у Петербурга через 10 лет: останется ли он строгим классическим городом или окончательно превратится в «северный Дубай».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью