Как приготовить хрустящую и сочную квашеную капусту: всего 3 секрета - хранится 2 года

Хотите, чтобы квашеная капуста радовала вас своим превосходным вкусом и хрустом даже спустя два года хранения в погребе, без намека на слизь или неприятный запах? Это вполне достижимо, если следовать проверенным веками секретам натурального квашения, пишет блог "Рукоделие".
Часто случается, что вместо ожидаемого процесса ферментации, капуста начинает портиться. Как же добиться идеального результата – вкусной, хрустящей капусты с прозрачным, кисло-сладким рассолом?
Первый ключ к успеху – правильный выбор капусты
Для идеальных заготовок лучше всего подходит домашняя капуста. Так вы будете уверены в ее сорте и степени зрелости. Важно помнить: для квашения необходима белокочанная капуста поздних, зимних сортов. Кочаны должны быть плотными, тяжелыми, тугими и издавать звонкий звук при постукивании, как спелый арбуз.
Второй секрет – соль
Соль играет ключевую роль в процессе. Вам понадобится самая обычная, крупная поваренная соль, без каких-либо добавок, йода или специй. Важно правильно рассчитать ее количество. Чем больше соли, тем более хрустящей получится капуста.
Важно помнить: избыток соли сделает капусту сухой, жесткой и слишком соленой. Поэтому строго придерживайтесь пропорций, указанных в рецепте. На средний кочан (примерно 2,5-3 кг) обычно требуется 2-2,5 столовые ложки соли. Недостаток соли приведет к тому, что капуста не выделит достаточно сока, а именно сок запускает процесс брожения.
Третий секрет – способ нарезки.
В старину капусту рубили в деревянных корытах специальными лопатами или топориками. Позже появились большие терки. Парадоксально, но капуста, разрезанная на четыре части, квасится гораздо лучше и получается вкуснее, чем та, что нарезана тонкой аккуратной соломкой.
