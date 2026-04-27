Домашний цветок облепили мотыльки? Промойте его этим – и белокрылок след простынет: проверенный рецепт за 0 рублей

Концентрированный мыльный раствор – одно из самых эффективных средств против белокрылки на комнатных растениях, о чем напомнил автор Дзен-канала «Наш уютный дом». А бороться с этим вредителем нужно в обязательном порядке. Во-первых, личинки белокрылки высасывают из листьев все соки и приводят за собой сажистый гриб. А во-вторых, эти вредители размножаются с бешеной скоростью: всего за пару недель самка откладывает около 300 яиц.
Рецепт мыльного раствора
Натрите хозяйственное неароматизированное мыло и растворите его в воде в соотношении 6:1. Должна получиться густая пена. Промойте тыльную сторону листьев полученным раствором и оставьте его на 15 минут. Затем ополосните листья под струей чистой воды: делайте это аккуратно, чтобы не навредить им.
Кстати, таким способом вы избавитесь не только от белокрылки, но и от паутинного клеща: ваши цветы будут в полной безопасности.
Обработку нужно повторить 3-4 раза. Если эффект минимальный, добавьте в раствор чесночный настой или золу.
Процедуру следует провести даже с теми растениями, которые визуально выглядят здоровыми и без вредителей.
Меры профилактики
Белокрылка любит влажность и духоту, поэтому уровень влажности в помещении не должен превышать 60%. Не заливайте растения и своевременно избавляйтесь от излишков воды в поддоне.
Почаще проветривайте комнату, обеспечьте температуру в +20 °C.
«Одна из главных причин появления белокрылки на комнатных растениях — это занос вредителя с рассадой или цветами, вернувшимися с дачного участка или садового магазина. Советуем проводить карантин: несколько дней держать «новичка» отдельно, ежедневно осматривать листья с обеих сторон под хорошим светом», — сообщает автор.
Регулярно осматривайте растения. Как только вы заметите на них мелких мошек или белые «катышки», срочно примите меры.
