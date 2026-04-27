Лучше не найти: почему в Беларуси настолько вкусный картофель - дело не только в сортах

Те, кто бывал в Беларуси, отмечали весьма интересный факт. Картошка здесь является очень вкусной, при этом подобное касается любых сортов. В других странах попробовать корнеплоды такого качества вряд ли получится. Портал "Инфо24" рассказал о причинах этого подробнее.
Подходящие природные условия
На территории Беларуси наблюдается умеренно-континентальный климат с достаточным количеством осадков. Погода летом здесь умеренная, поэтому картофель не страдает от жары и засухи.
Качество почвы
"В Беларуси преобладают легкие супесчаные и дерново-подзолистые почвы. Они отлично пропускают воздух и влагу, благодаря чему клубни растут ровными, чистыми и накапливают оптимальное количество крахмала", - сообщает источник.
Строгая селекция
Местные фермы не гонятся за очень урожайными сортами, ведь они делают ставку на качество и вкус. При помощи ужесточенного контроля удается оставаться на высоком уровне на протяжении многих десятилетий.
Соблюдение севооборота
Агрономы строго относятся к севообороту, ведь они никогда не сажают картошку на одном месте дважды. Это позволяет снизить вероятность развития болезней, а также помогает почве восстановиться.
Блюда из картошки, которые следует попробовать в Беларуси:
- Драники - визитная карточка страны.
- Колдуны - драники с грибной или мясной начинкой.
- Картофельная бабка - запеканка из тертого картофеля с салом, луком и мясом.
- Кулеш - картофельный пирог.
- Картофельная колбаса - блюдо из картошки, шкварок и специй.
Ранее портал "Городовой" рассказал, почему в Беларуси много замков.