Почему в Беларуси много замков - есть причины: достопримечательности, которые нужно посетить каждому
Почему в Беларуси много замков - есть причины: достопримечательности, которые нужно посетить каждому

Опубликовано: 26 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Legion-Media
Причины, по которым в Беларуси было построено множество замков

При посещении Беларуси туристы замечают весьма интересный факт. На территории страны можно увидеть большое количество роскошных замков в разной сохранности. На данный момент насчитывается около 20 старинных строений, но раньше их было более 100 штук. С какой целью они массово строились? Канал "Belarus Travel" смог дать ответ на этот вопрос.

Необходимость в обороне

В Средние века Беларусь входила в земли Великого княжества Литовского, при этом имела пограничное положение. Из-за этого пришлось строить множество крепостей, надежных сооружений, которые позволяли сдержать противника. Замки располагались на возвышенностях, откуда открывался широкий обзор.

Культура знати

Богатые люди в те времена оценивали друг друга не по количеству денег, а по замку. Если у человека было построено такое сооружение, то это указывало на его власть и силу.

Основные замки:

  • Мирский замок - Гродненская область;
  • Лидский замок - Гродненская область;
  • Старый и Новый замки - Гродно;
  • Коссовский дворец - Брестская область;
  • Ружанский замок - Брестская область.

Первые два замка представляют особую ценность, так как они являются объектом наследия ЮНЕСКО. Гольшанский, Кревский, Новогрудский, Быховский замки в первозданном виде посмотреть не получится, так как они них остались только руины.

Когда посещать замки

Самым комфортным периодом является летний. В это время наблюдается хорошая погода, что особенно важно для прогулок.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие страны не стоит посещать летом.

