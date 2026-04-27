Какую опасность таит в себе Ладожское озеро - знают единицы: дело не только в холодной воде

Опубликовано: 27 апреля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Чем опасно Ладожское озеро

Ладожское озеро является "жемчужиной" Ленинградской области и Карелии. Сюда ежегодно съезжаются туристы, которые хотят посмотреть на самое крупное озеро в Европе, на котором насчитывается более 600 островов. Но этот водоем может быть и опасен. Портал "Общественное телевидение России" рассказал об этом подробнее.

Штормы и быстрая смена погоды

Погода на Ладожском озере способна меняться за считанные минуты, поэтому в любой момент могут появиться сильные волны, начаться шторм. Такие погодные условия опасны даже для крупных судов.

Только во времена Петра I на озере утонуло более 1000 парусных и весельных кораблей. Именно после этого начали строиться обводные каналы.

Температура воды

Даже те, кто хорошо плавает, может оказаться в опасности на Ладожском озере. Вода здесь очень холодная, ведь даже жарким летом она не прогревается выше +15 градусов. В открытом озере температура еще ниже - +4...+8 градусов. Это приводит к быстрому переохлаждению.

Наличие препятствий

В северной части озера есть скалы, острые подводные камни, которые и проводят к гибели катеров и лодок.

Бронтиды

Нередко на Ладожском озере можно услышать звуки, которые напоминают раскаты грома или пушечные выстрелы. Такое явление называет бронтидами.

"О точном происхождении бронтид неизвестно, но ученые предполагают, что это связано либо с сейсмической активностью, либо с тем, что со дна поднимаются газы. Из-за бронтид на глади Ладожского озера появляются стоячие волны — сейши", - сообщает источник.

Ранее портал "Городовой" рассказал, с какой целью был построен Санкт-Петербург.

Автор:
Полина Аксенова
