Сточное или бессточное: к какому типу относится Ладожское озеро - полезная информация

Подробная информация о Ладожском озере

Ладожское озеро часто называют "жемчужиной Карелии и Ленобласти" из-за большого размера, уникальной экосистемы, сильных штормов, живописных видов. На территории водоема насчитывается более 600 островов, что подчеркивает его ценность.

Водообмен озер обычно зависит от наличия стоков. Ладожское озеро является сточным.

Интересная информация об озере

Ладожское озеро считается сточным, так как в него впадают 35 рек. Самыми известными из них являются: Волхов, Вуокса, Свирь. Вытекает только одна река - Нева, после чего воды Ладоги переносятся в Балтийское море.

Водообмен является крайне активным, из-за чего вода в Ладожском озере считается пресной. Любые соли, которые оказываются в водоеме, сразу вымываются.

Как формировалось озеро

В период палеозоя на территории озера находилось древнее море. Все изменилось после движения и таяния ледника.

"В результате тектонических процессов и деятельности последнего Валдайского ледника, отступившего около 12–14 тысяч лет назад, и появилось озеро. Котловина возникла на разломе двух плит, позже заполнившись талыми водами, а окончательный современный вид водоем принял примерно 2,5–3 тысячи лет назад", - сообщает источник.

Интересные факты о Ладожском озере:

Ладожское озеро является самым крупным в Европе.

Здесь обитает уникальный вид нерпы - ладожская кольчатая.

Во время Великой Отечественной войны на Ладоге проходила "дорога жизни", которая связывала Ленинград с остальной частью страны.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие районы Санкт-Петербурга являются лучшими для проживания.

