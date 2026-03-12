Какие реки впадают в Ладожское озеро?
Какие реки впадают в Ладожское озеро?

Опубликовано: 12 марта 2026 14:15
 Проверено редакцией
река
Global Look Press/10.mchs. gov.ru
В Ладожское озеро впадает не менее 40 рек и крупных ручьёв. Среди них есть как крупные водные артерии, так и небольшие речки. Эти реки играют ключевую роль в формировании гидрологического режима озера, обеспечивая около 80,1 км³ воды в год.

Крупнейшие реки

Свирь — самая крупная река, впадающая в Ладожское озеро. Она берёт начало в Онежском озере и протекает 224 км, прежде чем достигнет Ладоги. Площадь её водосборного бассейна — 84 400 км². Среднегодовой расход воды в устье — 790 м³/с. Свирь соединяет два крупнейших озера Европы и является важной частью Волго-Балтийского водного пути.

Волхов вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладожское озеро в городе Новая Ладога. Длина реки — 224 км, площадь водосборного бассейна — 80 200 км². Среднегодовой расход воды — 593 м³/с. Волхов известен тем, что иногда его воды могут течь в обратном направлении из-за колебаний уровня воды.

Вуокса — озёрно-речная система, которая начинается в финском озере Сайма и впадает в Ладожское озеро возле посёлка Соловьёво. Длина реки — 156 км, из них 143 км проходят по территории России. Площадь водосборного бассейна — 68 501 км², среднегодовой расход воды — 684 м³/с. Вуокса известна своими порогами и озёрами, а также тем, что часть её течения проходит через искусственные каналы.

Сясь берёт начало в болотах на западном склоне Валдайской возвышенности и впадает в Волховскую губу Ладожского озера. Длина реки — 260 км, площадь водосборного бассейна — 7330 км². Из-за богатого оксидом железа дна вода в Сяси имеет красно-бурый оттенок.

Назия вытекает из болота Малуксинский Мох и впадает в Ладожское озеро. Длина реки — 42 км, площадь бассейна — 332 км². Название происходит от карельско-финского слова nasia — «волчьи ягоды», кустарникового растения, росшего здесь в изобилии.

Другие реки

В Ладожское озеро также впадают, например, реки Морье и Паша.

Интересные факты

  • Гидрологический баланс. Суммарно Свирь, Волхов, Вуокса, Сясь и другие реки обеспечивают около 71,3 км³ притока воды в год. При этом река Нева, единственная, которая вытекает из Ладожского озера, несёт около 75,8 км³ воды в год.
  • Обновление воды. Благодаря развитой речной системе вода в Ладожском озере полностью обновляется примерно за 10–12 лет, что способствует сохранению её чистоты и прозрачности.
  • Историческое значение. Некоторые реки, например Волхов, были частью торгового пути «из варяг в греки».
Автор:
Пономарева Дарина
