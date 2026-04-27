Не картошка и не хлеб: 1 горсть превратит остатки фарша в целую гору пышных котлет – на все семейство хватит
Не картошка и не хлеб: 1 горсть превратит остатки фарша в целую гору пышных котлет – на все семейство хватит

Опубликовано: 27 апреля 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media
Хитрость опытных хозяек

Иногда случается так, что в морозилке остается совсем немного фарша, а накормить нужно всю семью. Бежать в магазин совсем не обязательно, поскольку есть простой способ увеличить массу фарша за счет других продуктов.

Многие в таких случаях добавляют в фарш тертый картофель, рис, кабачки, капусту или хлеб. Однако есть еще один вариант, который делает котлеты сытными и более полезными. Речь идет о тонких овсяных хлопьях.

Овсянка почти не чувствуется во вкусе готового блюда, в отличие, например, от хлеба. При этом котлеты получаются более мягкими, сочными и подходят для диетического питания.

Ингредиенты:

  • фарш - 300 г;
  • овсяные хлопья - 1 стакан;
  • молоко - 100 мл.;
  • яйцо - 1 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • чеснок - 1 зубчик.

Способ приготовления

Высыпаем овсяные хлопья в миску, заливаем молоком, добавляем яйцо, перемешиваем и оставляем набухать на 30 минут. Лук мелко нарезаем, чеснок пропускам через пресс.

Затем соединяем фарш с разбухшей овсянкой и хорошо перемешиваем. Добавляем в массу лук, чеснок, соль и специи по вкусу. Еще раз хорошенько вымешиваем фарш, формируем котлеты и обжариваем на сковороде.

В итоге из скромных 300 г фарша у вас получится целая гора объемных, нежных и очень вкусных котлет, которые не стыдно подать к ужину.

Автор:
Евгения Сухова
