Маленький Вавилон: Как живет российский городок на границе с Монголией, который когда-то был раем для богачей

В России существует множество локаций, обладающих богатой и увлекательной историей, однако знают о них лишь единицы.

Историческая справка

Этот населенный пункт, расположенный вдоль границы с Монголией, был основан в 1727 году. Изначально дипломат Савва Рагузинский-Владиславич присвоил ему название Троицко-Савск. Впоследствии он был объединен со слободой Кяхта, а в советский период его название было изменено.

Выдающиеся личности, такие как Пржевальский, Козлов, Обручев, супруги Потанины, Цыбиков, а также многие другие ученые, купцы и исследователи, внесли значительный вклад в развитие этого региона. Таким образом, территория стала ключевыми "воротами в Азию", что способствовало стремительному росту влияния и благосостояния Кяхты на протяжении всего XIX века.

Эта тенденция сохранялась до 1869 года, когда был торжественно открыт Суэцкий канал в Египте. У европейцев появился более удобный и эффективный маршрут для приобретения чая, что привело к сокращению финансовых и товарных потоков, ранее проходивших через восточные торговые пути империи.

Морские перевозки позволили доставлять высококачественные байховые сорта чая, которые ранее не выдерживали транспортировку через высокие широты. В результате, Россия сосредоточилась на экспорте и реэкспорте менее дорогих сортов.

Еще одним фактором, негативно повлиявшим на экономическое развитие города, стало строительство Транссибирской магистрали. К сожалению, маршрут магистрали был проложен в обход города, поскольку представители царского правительства посчитали нецелесообразным прокладывать столь важный стратегический объект в непосредственной близости от государственной границы.

Наши дни

В настоящее время население города составляет около 20 000 человек. Гостиный двор, который ранее являлся крупным торговым центром с многомиллионными оборотами, находится в запустении и представляет собой руины, пишет автор блога "Путешествия, туризм, наука".

Однако, благодаря уникальному сочетанию и разнообразию культур, Кяхта привлекательна для посещения в любое время года. В январе здесь можно принять участие в праздновании Сагаалгана – бурятского Нового года, который отмечается по лунному календарю и символизирует начало весеннего сезона.

