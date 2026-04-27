На какие административные районы делится Санкт-Петербург?

Опубликовано: 27 апреля 2026 17:40
Административно Санкт-Петербург разделен на 18 районов, которые формировались на протяжении нескольких веков.

Санкт-Петербург делится на 18 административных районов, каждый из которых имеет свою историю, характер и достопримечательности. Административное деление Санкт-Петербурга формировалось на протяжении нескольких веков. Современное устройство было закреплено законом от 25 июля 2005 года «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга».

Список районов

  • Адмиралтейский.
  • Василеостровский.
  • Выборгский.
  • Калининский.
  • Кировский.
  • Колпинский.
  • Красногвардейский.
  • Красносельский.
  • Кронштадтский.
  • Курортный.
  • Московский.
  • Невский.
  • Петроградский.
  • Петродворцовый.
  • Приморский.
  • Пушкинский.
  • Фрунзенский.
  • Центральный.

Интересные факты о некоторых районах

Адмиралтейский район — один из самых старинных. Здесь сформировалась историческая застройка XVIII–XIX веков, которая сегодня соседствует с современными зданиями. В районе расположены такие достопримечательности, как Исаакиевский собор, Юсуповский дворец, Медный всадник и крейсер «Аврора». На Крестовском острове, который входит в Адмиралтейский район, находится стадион «Газпром Арена».

Василеостровский район — один из самых маленьких. Он раскинулся на трёх островах: Васильевском, Декабристов и Серном. Здесь можно увидеть образцы архитектуры разных эпох — от классицизма до модерна. На острове Декабристов находится Стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами и зданием Биржи.

Выборгский район — один из крупнейших. В петровские времена здесь пролегала граница города, а также начиналась дорога на Выборг. Несмотря на промышленное прошлое, в районе есть исторические жемчужины, например Сампсониевский собор начала XVIII века. В окрестностях метро «Выборгская» сосредоточены образцы конструктивизма: Дом специалистов, Выборгская фабрика-кухня, Бабуринский жилмассив.

Петроградский район расположен на семи островах дельты Невы: Заячьем, Петроградском, Аптекарском, Петровском, Крестовском, Каменном и Елагином. Здесь находится Петропавловская крепость — с неё началось строительство Санкт-Петербурга в 1703 году. Район славится зелёными зонами: здесь расположены ЦПКиО им. Кирова, Приморский парк Победы, Александровский парк и другие.

Курортный район — единственное место в городе, где официально можно купаться. Здесь расположены пляжи на берегу Финского залива. В XIX веке сюда ездили на воды, как на модный европейский курорт. В районе находятся города Зеленогорск и Сестрорецк, а также посёлки Репино, Комарово и другие.

Приморский район — лидер по количеству новостроек. За последние 10 лет он активно развивался, обрастая жилыми комплексами, школами и торговыми центрами. На территории района находятся дачи и усадьбы аристократов Российской империи, парк в честь 300-летия города, а также Чёрная речка, где Пушкин получил смертельную рану от Дантеса.

Кронштадтский район — самый маленький и самый удалённый от центра. Он расположен на островах в Финском заливе, самый крупный из которых — Котлин. Здесь находится город Кронштадт с Морским Никольским собором и музейно-историческим парком «Остров фортов».

Центральный район — сердце Санкт-Петербурга. Здесь сосредоточено более 440 объектов культуры и искусства: Эрмитаж, Русский музей, Невский проспект, Александро-Невская лавра и другие. В районе находятся главные государственные учреждения города и посольства разных стран.

Пономарева Дарина
