Готовлю шоколадное ПП-печенье за 20 минут: без муки и сахара — а всё равно вкусное

Рецептом белкового шоколадного печенья поделилась автор Дзен-канала "ПП-рецепты без сахара".
Ингредиенты
сывороточный протеин — 50 г, какао-порошок — 20 г + немного для обсыпки, льняная мука или псиллиум — 10 г, отруби — 20 г, подсластитель 4-6 г, яйцо — 1 шт, кокосовое молоко — 80-100 г, разрыхлитель — 6 г, щепотка соли
Приготовление
Я начинаю с того, что смешиваю все сухие ингредиенты в глубокой миске до однородности, чтобы какао и протеин равномерно распределились.
Затем добавляю яйцо и постепенно вливаю кокосовое молоко. Консистенцию теста регулирую по ходу — оно должно получиться мягким, но не жидким. Оставляю массу на 10 минут, чтобы она слегка стабилизировалась.
На плоскую тарелку насыпаю какао. Беру небольшие порции теста чайной ложкой, формирую комочки и обваливаю их в какао.
Далее скатываю шарики и слегка их прижимаю, формируя будущие печенья.
Выкладываю заготовки на противень и выпекаю при температуре 180°C около 15 минут.
Примерное время приготовления: 25 минут
