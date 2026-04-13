Новости по теме
Азия занимает место Европы в Петербурге Город
Сочный и мягкий стейк из индейки: ароматное мясо за 3 минуты – приемы и секреты признанных поваров Полезное
Что такое ланиты: вопрос из ЕГЭ, на котором валятся 70% выпускников – не все так очевидно Полезное
Привокзальная площадь: новый шаг к высокоскоростной магистрали в Петербурге Город
Для герани в апреле - важнее воздуха: 2 компонента в воду - и цветение продлится вечность, бутоны размером с ладонь Полезное
Готовлю шоколадное ПП-печенье за 20 минут: без муки и сахара — а всё равно вкусное

Опубликовано: 13 апреля 2026 23:01
 Проверено редакцией
Простой рецепт полезного шоколадного печенья с высоким содержанием белка.

Рецептом белкового шоколадного печенья поделилась автор Дзен-канала "ПП-рецепты без сахара".

Ингредиенты

сывороточный протеин — 50 г, какао-порошок — 20 г + немного для обсыпки, льняная мука или псиллиум — 10 г, отруби — 20 г, подсластитель 4-6 г, яйцо — 1 шт, кокосовое молоко — 80-100 г, разрыхлитель — 6 г, щепотка соли

Приготовление

Я начинаю с того, что смешиваю все сухие ингредиенты в глубокой миске до однородности, чтобы какао и протеин равномерно распределились.

Затем добавляю яйцо и постепенно вливаю кокосовое молоко. Консистенцию теста регулирую по ходу — оно должно получиться мягким, но не жидким. Оставляю массу на 10 минут, чтобы она слегка стабилизировалась.

На плоскую тарелку насыпаю какао. Беру небольшие порции теста чайной ложкой, формирую комочки и обваливаю их в какао.

Далее скатываю шарики и слегка их прижимаю, формируя будущие печенья.

Выкладываю заготовки на противень и выпекаю при температуре 180°C около 15 минут.

Примерное время приготовления: 25 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить картошку по-сибирски.

Автор:
Александр Асташкин
