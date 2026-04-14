Азия занимает место Европы в Петербурге

Азиатские фирмы активно расширяют влияние на рынке Санкт-Петербурга, заменяя европейские бренды, покинувшие Россию. Однако в целом доля иностранного бизнеса в городе существенно уменьшилась.
По данным аналитиков «Контур.Фокус», о которых пишет «Деловой Петербург», количество компаний с зарубежным капиталом в Петербурге за четыре года сократилось на 41,03% — с 2335 до 1377.
По России в целом спад составил 34,14%, а Петербург оказался вторым среди регионов по числу таких фирм. Самое резкое снижение зафиксировано в Краснодарском крае (–47,47%), за которым следует Москва (–36,24%).
Наибольшее падение числа компаний с иностранным участием произошло в общепите (56,69%), специализированном строительстве (56,03%), юридических и бухгалтерских услугах (51,49%), рекламе и маркетинге (45,89%), а также розничной торговле (45,75%).
Как отмечает профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко, освободившиеся ниши частично заполняют российские компании, а также растет интерес со стороны азиатских партнеров, особенно из Китая и Индии.
По ее мнению, в ближайшее время в городе могут появиться новые перспективные инвесторы.