Городовой / Город / Азия занимает место Европы в Петербурге
Азия занимает место Европы в Петербурге

Опубликовано: 14 апреля 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine
По России иностранный капитал сохраняет присутствие, хотя его роль постепенно снижается.

Азиатские фирмы активно расширяют влияние на рынке Санкт-Петербурга, заменяя европейские бренды, покинувшие Россию. Однако в целом доля иностранного бизнеса в городе существенно уменьшилась.

По данным аналитиков «Контур.Фокус», о которых пишет «Деловой Петербург», количество компаний с зарубежным капиталом в Петербурге за четыре года сократилось на 41,03% — с 2335 до 1377.

По России в целом спад составил 34,14%, а Петербург оказался вторым среди регионов по числу таких фирм. Самое резкое снижение зафиксировано в Краснодарском крае (–47,47%), за которым следует Москва (–36,24%).

Наибольшее падение числа компаний с иностранным участием произошло в общепите (56,69%), специализированном строительстве (56,03%), юридических и бухгалтерских услугах (51,49%), рекламе и маркетинге (45,89%), а также розничной торговле (45,75%).

Как отмечает профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко, освободившиеся ниши частично заполняют российские компании, а также растет интерес со стороны азиатских партнеров, особенно из Китая и Индии.

По ее мнению, в ближайшее время в городе могут появиться новые перспективные инвесторы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
