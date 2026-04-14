Картофель больше не варю и не жарю: томлю с салом в банке – настоящая вкуснятина

Многие хозяйки привыкли отваривать, жарить картофель или готовить пюре. Но есть более оригинальные и вкусные варианты. Одним из них поделился автор кулинарного блога "Ароматы казана" (18+). Он предложил томить картофель вместе с салом в банке. Получается очень нежное и вкусное блюдо, которое просто тает во рту. Идеальный вариант и для сытного ужина, и для праздничного стола. Домашних и гостей будет за уши не оттащить от такого картофеля.
Что потребуется:
- картофель – 1 килограмм;
- сыло – 100 граммов;
- луковица – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- бекон – 300 граммов;
- лавровый лист – по 1 шт. в банку;
- черный перец – по 5 горошков в банку;
- соль – 2 чайные ложки.
Как приготовить:
В первую очередь нужно очистить картофель и нарезать его крупными кусками. Сало и бекон нарезать небольшими брусками. По желанию можно взять только 300-400 граммов сала с прослойками, без бекона. Лук нарезать полукольцами. Морковь натереть на терке.
В отдельной миске соединить картофель, лук, сало, морковь, бекон, соль и перец горошком. Плотно разложить получившуюся смесь по чистым сухим банкам, оставив 3-4 сантиметра до краев. Сверху уложить лавровый лист. Накрыть горлышко каждой банки фольгой и проделать в ней отверстия. Ни в коем случае нельзя закрывать банку крышкой: она может лопнуть.
Отправить банку с картофелем и салом в холодную духовку и томить при температуре 180 градусов в течение полутора часов. По истечении времени выключить духовку и дать банке постоять 15-20 минут. Подать блюдо к столу.
Картофель получится мягким, нежным, сочным, пропитанным салом и луком. Такое блюдо покорит с первой ложки даже привередливых гурманов.
