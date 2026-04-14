Картофель больше не варю и не жарю: томлю с салом в банке – настоящая вкуснятина
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Картофель больше не варю и не жарю: томлю с салом в банке – настоящая вкуснятина

Опубликовано: 14 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт томленого картофеля с салом: удачный вариант на ужин 

Многие хозяйки привыкли отваривать, жарить картофель или готовить пюре. Но есть более оригинальные и вкусные варианты. Одним из них поделился автор кулинарного блога "Ароматы казана" (18+). Он предложил томить картофель вместе с салом в банке. Получается очень нежное и вкусное блюдо, которое просто тает во рту. Идеальный вариант и для сытного ужина, и для праздничного стола. Домашних и гостей будет за уши не оттащить от такого картофеля.

Что потребуется:

  • картофель – 1 килограмм;
  • сыло – 100 граммов;
  • луковица – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • бекон – 300 граммов;
  • лавровый лист – по 1 шт. в банку;
  • черный перец – по 5 горошков в банку;
  • соль – 2 чайные ложки.

Как приготовить:

В первую очередь нужно очистить картофель и нарезать его крупными кусками. Сало и бекон нарезать небольшими брусками. По желанию можно взять только 300-400 граммов сала с прослойками, без бекона. Лук нарезать полукольцами. Морковь натереть на терке.

В отдельной миске соединить картофель, лук, сало, морковь, бекон, соль и перец горошком. Плотно разложить получившуюся смесь по чистым сухим банкам, оставив 3-4 сантиметра до краев. Сверху уложить лавровый лист. Накрыть горлышко каждой банки фольгой и проделать в ней отверстия. Ни в коем случае нельзя закрывать банку крышкой: она может лопнуть.

Отправить банку с картофелем и салом в холодную духовку и томить при температуре 180 градусов в течение полутора часов. По истечении времени выключить духовку и дать банке постоять 15-20 минут. Подать блюдо к столу.

Картофель получится мягким, нежным, сочным, пропитанным салом и луком. Такое блюдо покорит с первой ложки даже привередливых гурманов.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью