Куда деть черствый кулич после Пасхи: 4 крутых способа приготовить новый десерт

Кулич вкусен тогда, когда он свежий. Со временем эта пасхальная выпечка твердеет, черствеет, сохнет... Вроде бы, есть ее еще можно, но вкус и текстура совсем не те - приходится скармливать уткам, ведь выбрасывать освященное лакомство нельзя. Между тем кулинарный блогер Наталья Калнина и ее семья всегда съедают кулич до последней крошки, даже если он уже высох. Просто Наталья знает, как превратить зачерствевшую выпечку в новый десерт, и делится своими уникальными рецептами в дзен-канале.
Перечислим несколько вариантов приготовления нового лакомства из засохшего кулича.
Сладкие гренки
Ингредиенты:
- кулич (подсохший или свежий) — 4–5 ломтиков толщиной 1–1,5 см;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 50–70 мл;
- сахар — 1 ч. л.;
- сливочное масло — для жарки.
Нарежьте кулич на ломтики, взбейте яйцо, молоко и сахар, окуните ломтики кулича в массу и обжарьте на раскаленной сковороде с маслом с двух сторон. Получатся вкусные, сладкие, хрустящие гренки к завтраку.
Крошка для посыпки десертов
Ингредиенты:
- кулич — 150–200 г
- сливочное масло — 30 г.
Нарежьте кулич на куски и поставьте в духовку на 15-20 минут при 120-130 градусах. Остудите ломтики и перетрите их скалкой в пакете до состояния крошки. Теперь ею можно посыпать творожные запеканки, пудинги, мороженое, йогурты или фруктовые салаты.
Пудинг
Ингредиенты:
- кулич — 250–300 г;
- молоко — 400 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- изюм или орехи — по желанию.
Порежьте кулич кубиками, смешайте яйца, сахар и молоко, залейте смесью кубики куличей, оставьте на 20-30 минут. Перелейте массу в форму для запекания, смазанную маслом, и выпекайте 25-30 минут при 180 градусах до румяной корочки. Подавайте со сметаной, джемом или ягодным соусом.
«Тирамису»
Ингредиенты:
- кулич без глазури — 200–250 г;
- сливочный сыр (маскарпоне или любой творожный сыр) — 250 г;
- сливки 30–33% — 200 мл;
- сахарная пудра — 3 ст. л.;
- крепкий черный кофе — 200 мл;
- какао-порошок — для посыпки.
Нарежьте кулич прямоугольными брусочками, взбейте сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков, добавьте сыр и перемешайте лопаткой до однородности. Обмакните каждый кусочек кулича в кофе, выложите в миску одним слоем, сверху распределите крем. Повторите слои несколько раз. Верхним слоем оставьте крем, посыпьте его какао и уберите в холодильник на 4 часа. Получается уникальный десерт "Тирамису", только без дорогущего печенья.
Ранее "Городовой" рассказывал, куда деть "дубовое" как подошва сало: если не жуется — кидаю в кастрюлю и готовлю крышесносное блюдо.