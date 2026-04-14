Куда деть черствый кулич после Пасхи: 4 крутых способа приготовить новый десерт

Кулинарный блогер рассказала, как по-новому использовать зачерствевший кулич

Кулич вкусен тогда, когда он свежий. Со временем эта пасхальная выпечка твердеет, черствеет, сохнет... Вроде бы, есть ее еще можно, но вкус и текстура совсем не те - приходится скармливать уткам, ведь выбрасывать освященное лакомство нельзя. Между тем кулинарный блогер Наталья Калнина и ее семья всегда съедают кулич до последней крошки, даже если он уже высох. Просто Наталья знает, как превратить зачерствевшую выпечку в новый десерт, и делится своими уникальными рецептами в дзен-канале.

Перечислим несколько вариантов приготовления нового лакомства из засохшего кулича.

Сладкие гренки

Ингредиенты:

кулич (подсохший или свежий) — 4–5 ломтиков толщиной 1–1,5 см;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 50–70 мл;

сахар — 1 ч. л.;

сливочное масло — для жарки.

Нарежьте кулич на ломтики, взбейте яйцо, молоко и сахар, окуните ломтики кулича в массу и обжарьте на раскаленной сковороде с маслом с двух сторон. Получатся вкусные, сладкие, хрустящие гренки к завтраку.

Крошка для посыпки десертов

Ингредиенты:

кулич — 150–200 г

сливочное масло — 30 г.

Нарежьте кулич на куски и поставьте в духовку на 15-20 минут при 120-130 градусах. Остудите ломтики и перетрите их скалкой в пакете до состояния крошки. Теперь ею можно посыпать творожные запеканки, пудинги, мороженое, йогурты или фруктовые салаты.

Пудинг

Ингредиенты:

кулич — 250–300 г;

молоко — 400 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

изюм или орехи — по желанию.

Порежьте кулич кубиками, смешайте яйца, сахар и молоко, залейте смесью кубики куличей, оставьте на 20-30 минут. Перелейте массу в форму для запекания, смазанную маслом, и выпекайте 25-30 минут при 180 градусах до румяной корочки. Подавайте со сметаной, джемом или ягодным соусом.

«Тирамису»

Ингредиенты:

кулич без глазури — 200–250 г;

сливочный сыр (маскарпоне или любой творожный сыр) — 250 г;

сливки 30–33% — 200 мл;

сахарная пудра — 3 ст. л.;

крепкий черный кофе — 200 мл;

какао-порошок — для посыпки.

Нарежьте кулич прямоугольными брусочками, взбейте сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков, добавьте сыр и перемешайте лопаткой до однородности. Обмакните каждый кусочек кулича в кофе, выложите в миску одним слоем, сверху распределите крем. Повторите слои несколько раз. Верхним слоем оставьте крем, посыпьте его какао и уберите в холодильник на 4 часа. Получается уникальный десерт "Тирамису", только без дорогущего печенья.

