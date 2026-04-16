Какие есть юбилейные жетоны Петербургского метро?

Юбилейные жетоны Петербургского метрополитена — это коллекционные предметы, которые выпускаются в честь значимых дат, событий или юбилеев предприятий, связанных с историей подземки. Они стали своеобразным отражением истории города и метрополитена, а их выпуск — традицией, которая сохраняется с 2005 года.

История появления

Первые жетоны для оплаты проезда в петербургском метро были изготовлены в 1958 году по инициативе пассажиров. Однако юбилейные жетоны появились значительно позже — в ноябре 2005 года, когда метрополитен отмечал 50-летие. Набор из восьми жетонов был посвящён первым станциям: «Автово», «Кировскому заводу», «Нарвской», «Балтийской», «Технологическому институту», «Пушкинской», «Владимирской» и «Площади Восстания». Жетоны собрали на открытку с информацией о датах открытия 59 станций на тот момент. Тираж составил 80 тысяч экземпляров — по 10 тысяч жетонов каждого дизайна.

С тех пор традиция выпуска юбилейных жетонов стала ежегодной. Их посвящают открытию новых станций, юбилеям служб метрополитена, историческим событиям и предприятиям-партнёрам, которые в прошлом или настоящем имеют отношение к строительству или эксплуатации метро.

Некоторые примеры юбилейных жетонов

70 лет Петербургскому метрополитену (2025 год). Жетон выпущен в честь значимого юбилея подземки.

100 лет ФК «Зенит» (2025 год). Коллекционный жетон, посвящённый юбилею футбольного клуба.

225 лет Кировскому заводу (2026 год). Этот жетон открывает серию, посвящённую предприятиям-партнёрам метрополитена. Он выпущен 3 апреля 2026 года. Сначала жетон можно было приобрести россыпью (без блистера) в кассах станции «Кировский завод» после церемонии гашения. Позже он поступил в продажу на всех станциях метро в блистере. Стоимость версии в блистере — 700 рублей.

Особенности

Чеканка. Все юбилейные жетоны изготавливаются на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Продажа. Жетоны можно приобрести в кассах метрополитена.

Формат. Обычно жетоны выпускают в прозрачном блистере, который защищает их от повреждений.

Интересные факты

Ранее жетоны быстро расходились среди нумизматов и всех, кто хочет сохранить память о знаковых датах Петербурга.

Некоторые жетоны посвящены не только станциям или юбилеям, но и конкретным службам метрополитена. Например, в 2021 году выпускались жетоны, посвящённые 55-летию Службы подвижного состава, Службы электроснабжения и Эскалаторной службы.

В 2022 году появились жетоны, посвящённые 50-летию станций «Звёздная» и «Купчино».

В 2023 году выпустили жетон с изображением вагона «Балтиец» в рамках серии «История подвижного состава Ленинградского-Петербургского метрополитена».

Юбилейные жетоны — это не просто предметы коллекционирования, но и своеобразные хроники истории метрополитена и города, запечатлённые в металле.

