Никаких магнитов на холодильник: какие сувениры привезти из Египта - лучше вариантов не найти

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Жара круглый год и чистые пляжи: какие страны стоит посетить этим летом - заменят Египет и Турцию

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Таиланд и Египет в пролете: завораживающий курорт недалеко от Сочи — море и горы рядом

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Египет, но не Шарм-эль-Шейх и не Хургада: туристы нашли райский уголок – о нем молчат туроператоры

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На Красное море, но не Египет: куда полететь отдыхать и сколько это стоит – отвечают в АТОР

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Зачем класть масло в финик: это странное сочетание оказалось хитярой — от удивления до соленой карамели за один укус

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