Никаких магнитов на холодильник: какие сувениры привезти из Египта - лучше вариантов не найти

Обычно из путешествий принято привозить магниты, кружки, но если вы находитесь в Египте, то лучше отдать предпочтение другим подаркам. Передать атмосферу страны получится, если присмотреться к особым сувенирам.
Традиционные сувениры
В Египте скарабеи считаются священными, поэтому здесь очень много статуэток с этими жуками. Также обратите внимание на картуш - традиционный талисман с иероглифами.
Фрукты
Фрукты растут в Египте в течение всего года. Привезти некоторые из них будет сложно, поэтому стоит отдавать предпочтение недозревшим манго, гранатам, цитрусам и финикам.
Изделия из хлопка
В Египте производят плотную ткань, из которой получаются отличные полотенца, сумки, постельное белье и одежда. Ткань является очень приятной на ощупь, так как она напоминает шелк.
Благовония, масла
Здесь можно купить необычные благовония, которые представляют собой кусочки древесины с аромамаслами. Учтите, что их часто подделывают, поэтому обязательно просите благовония поджечь. Оригинальный товар будет иметь сизый дым и масляные пятнышки.
Сладости
"Советую купить халву, её здесь очень много с разными вкусами. Ещё можно привезти финики и орехи в шоколаде. Хорошим подарком будет необычное варенье, например из фиников или инжира. А ещё «чёрный мед», или «меласса» — густой сироп из сахарного тростника", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".
Что нельзя вывозить из Египта
- изделия из крокодиловой кожи;
- ракушки;
- живые кораллы;
- чучела морских ежей и рыб.
Опыт автора
"Когда я посещаю Египет, то всегда покупаю в качестве сувенира местные фрукты, изделия из хлопка. Благовония и масла не люблю. Дома также есть статуэтка в виде священного скарабея", - рассказала Полина Аксенова.
Читайте также на портале "Городовой":
Какие продукты можно купить в Беларуси на 50 рублей.
Город России, который относится к труднодоступным.
В каком российском городе есть архитектура Бельгии и Италии.