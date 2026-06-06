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Никаких магнитов на холодильник: какие сувениры привезти из Египта - лучше вариантов не найти

Опубликовано: 6 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Никаких магнитов на холодильник: какие сувениры привезти из Египта - лучше вариантов не найти
Никаких магнитов на холодильник: какие сувениры привезти из Египта - лучше вариантов не найти
Legion-Media
Что привезти из Египта

Обычно из путешествий принято привозить магниты, кружки, но если вы находитесь в Египте, то лучше отдать предпочтение другим подаркам. Передать атмосферу страны получится, если присмотреться к особым сувенирам.

Традиционные сувениры

В Египте скарабеи считаются священными, поэтому здесь очень много статуэток с этими жуками. Также обратите внимание на картуш - традиционный талисман с иероглифами.

Legion-Media
Legion-Media

Фрукты

Фрукты растут в Египте в течение всего года. Привезти некоторые из них будет сложно, поэтому стоит отдавать предпочтение недозревшим манго, гранатам, цитрусам и финикам.

Изделия из хлопка

В Египте производят плотную ткань, из которой получаются отличные полотенца, сумки, постельное белье и одежда. Ткань является очень приятной на ощупь, так как она напоминает шелк.

Legion-Media
Legion-Media

Благовония, масла

Здесь можно купить необычные благовония, которые представляют собой кусочки древесины с аромамаслами. Учтите, что их часто подделывают, поэтому обязательно просите благовония поджечь. Оригинальный товар будет иметь сизый дым и масляные пятнышки.

Сладости

"Советую купить халву, её здесь очень много с разными вкусами. Ещё можно привезти финики и орехи в шоколаде. Хорошим подарком будет необычное варенье, например из фиников или инжира. А ещё «чёрный мед», или «меласса» — густой сироп из сахарного тростника", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

Legion-Media
Legion-Media

Что нельзя вывозить из Египта

  • изделия из крокодиловой кожи;
  • ракушки;
  • живые кораллы;
  • чучела морских ежей и рыб.

Опыт автора

"Когда я посещаю Египет, то всегда покупаю в качестве сувенира местные фрукты, изделия из хлопка. Благовония и масла не люблю. Дома также есть статуэтка в виде священного скарабея", - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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