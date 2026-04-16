Не клубника, а сахарный леденец: подкормил после 15 апреля отходами — никакой кислятины и мелочи, ягоды с кулак

Дед Егор рассказал, как ему удается выращивать крупную, сладкую и сочную клубнику без дорогой химии

Клубника - вкусная и полезная ягода, но довольно капризная. Не каждому дачнику удается вырастить сладкую и крупную клубнику на своем огороде. Так, зачастую культура дает кислые и мелкие ягоды в малом количестве, которого даже на банку варенья не хватает. Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" рассказал, чем нужно подкормить клубнику во второй половине апреля, чтобы в будущем кусты изобиловали вкуснейшими ягодами.

Именно в апреле клубника просыпается, корни начинают активно работать, и если питания не хватает, то куст уходит в зелень, а цветоносов, как и ягод, дает минимум. Кроме того, именно со второй половины апреля начинают активничать болезни и вредители. Все это становится явным поводом для качественной подкормки клубники в апреле.

Дед Егор предлагает не тратиться на дорогостоящие удобрения, а использовать то, что всегда есть под рукой и что мы привыкли выбрасывать. Речь идет о луковой шелухе. В ней содержатся фитонциды, защищающие от грибка и бактерий, калий, накапливающий сахар в плодах, фосфор, укрепляющий корневую систему, а также кальций, оберегающий от гниения.

Как приготовить настой

Поллитровую банку луковой шелухи пересыпьте в кастрюлю, залейте 2 л воды, доведите до кипения и держите на слабом огне еще 5 минут. Настоите несколько часов, процедите и разбавьте в 10 л чистой воды.

Как применять

Луковым настоем можно кусты полить по влажной земле примерно по 0,5 л под каждое растение.

"Полив под корень питает растение через корневую систему. Калий, фосфор, кальций уходят в землю и становятся доступны корням в течение нескольких дней", - отмечает автор блога.

Также настоем можно опрыскивать листья из пульверизатора. Можно использовать оба способа одновременно.

Когда и сколько раз

Достаточно трех обработок за сезон. Первая проводится в апреле, когда кусты пошли в рост; вторая - во время цветения; третья - в начале плодоношения.

Если все сделать правильно, то клубника даст крупные, сочные и очень сладкие сахарные ягоды.

