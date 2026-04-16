Во сколько обойдется туристу средний обед в России: курица, рис и салат — как меняются цены в разных городах

Опытный турист перечислил города России, где можно сэкономить на еде

Выезжая на отдых в другой город, туриста ждут большие расходы. И самое дорогое - траты на еду. Если вы проживаете в отеле, то обедать при местном ресторане - слишком накладно, поэтому приходится уходить в кафе, где цены тоже часто кусаются. Но есть города, где в целом можно полноценно поесть за небольшую сумму. Так, автор дзен-канала "Приключения на свою" рассказал, в каких городах России можно пообедать менее чем за 1000 рублей.

Перечислим самые популярные города России и расскажем, как там обстоят дела с едой.

Москва, Санкт-Петербург, областные центры

Цены на обед в заведениях одного уровня примерно идентичны. В Москве чуть выше, но не критично. Так, куриная ножка, рис на гарнир и салат в дополнение выйдут примерно в 600-700 рублей. Напиток обойдет в сотню, если это не элитный ресторан, конечно. В итоге выходит ценник меньше 1000 рублей - вполне бюджетно, сытно и сбалансированно по современным меркам.

Владивосток и Камчатка

А вот эти города блогер признает самыми дорогими в вопросах обеда. Та же куриная ножка здесь обойдется в 600 рублей, а рис - в 200. Простой овощной салат стоимостью менее 500-700 рублей нигде не найти, а вот напиток имеет ту же цену, что и в Москве. Более всего турист возмущен ценами на парниковые овощи, которые завышены не только в заведениях общепита, но и в супермаркетах. Итого: 1600 рублей.

Северные города: Кировск, Мурманск

Точно такой же обед, состоящий из курицы, риса и овощного салата блогеру в заведении хорошего уровня обошелся вновь в 1600 рублей, как в предыдущем пункте. Но если хочется сэкономить, то можно перекусить в столовой - это будет значительно дешевле, но качество проще.

"А вот середнячка для местных я не нашёл. Итого: 1600 рублей", - отмечает автор блога.

