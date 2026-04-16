1 стакан на стенки – и ванна станет белее первого снега: ни желтизны, ни ржавчины – засверкает даже в темноте
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Когда сажать лук в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, советы агронома Давыдовой для максимального урожая Полезное
Во сколько обойдется туристу средний обед в России: курица, рис и салат — как меняются цены в разных городах Полезное
Какие есть юбилейные жетоны Петербургского метро? Вопросы о Петербурге
«Зенит» рвётся в Евролигу: Церковный обещает мгновенный топ-уровень Город
Не клубника, а сахарный леденец: подкормил после 15 апреля отходами — никакой кислятины и мелочи, ягоды с кулак Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 стакан на стенки – и ванна станет белее первого снега: ни желтизны, ни ржавчины – засверкает даже в темноте

Опубликовано: 16 апреля 2026 11:34
 Проверено редакцией
Как отчистить ванну от желтизны и ржавчины: простой и экономичный способ

Каждой хозяйке хочется, чтобы ванна оставалась белоснежно чистой. Но постепенно на ее стенках предательски появляются известковые отложения и даже ржавчина. Удалить их бывает трудно, особенно если нет желания применять едкую и дорогущую бытовую химию. Но выход все же есть. Автору Дзен-канала "Двойная порция полезных советов" (18+) удалось отыскать элементарный, экономичный и рабочий способ чистки ванны. Станет белой, как первый снег: желтизна и ржавчина исчезнут без следа.

Рецепт чистящего состава

Первым делом следует высыпать на стенки ванны 1 стакан пищевой соды, равномерено распределить ее. Затем нужно взять губку, смочить ее в теплой воде и нанести на губку 5 капель перекиси водорода 3%.

Процесс чистки

После ванну нужно почистить губкой с перекисью водорода, отдельно остановившись на загрязненных участках. Выждать 10-15 минут, чтобы состав поработал. Затем снова "пройтись" по стенкам ванны губкой и все смыть теплой водой. Вытереть поверхность насухо.

Результат

Перекись водорода и пищевая сода отлично удаляют загрязнения, выбеливают ванну, придавая ей блеск. Такой способ подходит как для эмалированных, так и для акриловых поверхностей.

Удаление ржавчины

Если ситуация более запущенная, то нужно смешать лимонную кислоту с горячей водой таким образом, чтобы получилась паста. Ее следует нанести на проблемные участки и оставить на 10-15 минут. После все прочистить с помощью губки и сполоснуть водой. Ванна засияет от чистоты как новая.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью