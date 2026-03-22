1 стакан на стенки – и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины – сияет даже в темноте
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
1 стакан на стенки – и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины – сияет даже в темноте

Опубликовано: 22 марта 2026 11:34
 Проверено редакцией
1 стакан на стенки – и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины – сияет даже в темноте
1 стакан на стенки – и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины – сияет даже в темноте
Legion-Media
Как вернуть ванне прежнюю белоснежность 

Каждой хозяйке известно, что постепенно любая ванна теряет белоснежность. На ней появляются желтый налет, известковые отложения и ржавые потеки. Отчистить все это бывает затруднительно, особенно если нет желания пользоваться едкой бытовой химии. Но выход нашелся. Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простым, бюджетным и эффективным способом чистки ванны. Станет как новая, засверкает даже в темноте.

Рецепт чистящего состава

В первую очередь необходимо приготовить рабочий состав. Для этого понадобится:

  • соль – 1 стакан;
  • стиральный порошок для ручной стирки – 2 стакана;
  • лимонная кислота – 40 граммов.

Перечисленные ингредиенты следует смешать и пересыпать в любую емкость с крышкой с отверстиями.

Чистка ванны

Затем следует сполоснуть стенки ванны водой и распределить чистящий порошок по поверхности. Выждать 15-20 минут, а после "пройтись" по стенкам губкой и смыть все водой.

Как это работает

Лимонная кислота и соль размягчат известковые отложения и удалят ржавчину. Стиральный порошок уберет оставшиеся загрязнения и выбелит ванну.

Как почистить акриловую ванну

Такой способ не подойдет для чистки акриловой ванны. Чтобы удалить ржавчину и известковый налет на такой поверхности, достаточно смешать лимонную кислоту и воду так, чтобы получилась паста. Нанести ее на проблемные участки, выдержать 15-20 минут, почистить губкой и смыть водой.

Ранее мы поделились еще одним способом чистки ванны.

Автор:
Ольга Зайцева
