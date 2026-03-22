1 стакан на стенки – и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины – сияет даже в темноте

Каждой хозяйке известно, что постепенно любая ванна теряет белоснежность. На ней появляются желтый налет, известковые отложения и ржавые потеки. Отчистить все это бывает затруднительно, особенно если нет желания пользоваться едкой бытовой химии. Но выход нашелся. Эксперт по домоводству Марина Жукова поделилась простым, бюджетным и эффективным способом чистки ванны. Станет как новая, засверкает даже в темноте.
Рецепт чистящего состава
В первую очередь необходимо приготовить рабочий состав. Для этого понадобится:
- соль – 1 стакан;
- стиральный порошок для ручной стирки – 2 стакана;
- лимонная кислота – 40 граммов.
Перечисленные ингредиенты следует смешать и пересыпать в любую емкость с крышкой с отверстиями.
Чистка ванны
Затем следует сполоснуть стенки ванны водой и распределить чистящий порошок по поверхности. Выждать 15-20 минут, а после "пройтись" по стенкам губкой и смыть все водой.
Как это работает
Лимонная кислота и соль размягчат известковые отложения и удалят ржавчину. Стиральный порошок уберет оставшиеся загрязнения и выбелит ванну.
Как почистить акриловую ванну
Такой способ не подойдет для чистки акриловой ванны. Чтобы удалить ржавчину и известковый налет на такой поверхности, достаточно смешать лимонную кислоту и воду так, чтобы получилась паста. Нанести ее на проблемные участки, выдержать 15-20 минут, почистить губкой и смыть водой.
