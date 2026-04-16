«Зенит» рвётся в Евролигу: Церковный обещает мгновенный топ-уровень

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на сообщение европейских СМИ о стремлении петербургского клуба вступить в Евролигу.
«Да, действительно, мы официально подтвердили своё намерение выступать в Евролиге. На момент приостановки участия российских клубов в 2022 году «Зенит» соответствовал всем необходимым требованиям, чтобы получить постоянную лицензию», — передает слова Церковного "Чемпионат".
По его словам, за время перехода на принципиальную схему команда не только удержала свой уровень, но и продолжила развитие во всех проявлениях — от спортивного блока и молодежной академии до маркетинга.
На собрании клубов Евролиги решили оставить состав с 20 командами на следующий сезон, несмотря на то, что более десяти клубов подали заявки на вступление.
Главный редактор Eurohoops Арис Баркас отметил, что «Зенит» среди них.