«Зенит» рвётся в Евролигу: Церковный обещает мгновенный топ-уровень
«Зенит» рвётся в Евролигу: Церковный обещает мгновенный топ-уровень

Опубликовано: 16 апреля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Баскетбольный клуб официально подтвердил своё намерение выступать в Евролиге.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный ответил на сообщение европейских СМИ о стремлении петербургского клуба вступить в Евролигу.

«Да, действительно, мы официально подтвердили своё намерение выступать в Евролиге. На момент приостановки участия российских клубов в 2022 году «Зенит» соответствовал всем необходимым требованиям, чтобы получить постоянную лицензию», — передает слова Церковного "Чемпионат".

По его словам, за время перехода на принципиальную схему команда не только удержала свой уровень, но и продолжила развитие во всех проявлениях — от спортивного блока и молодежной академии до маркетинга.

На собрании клубов Евролиги решили оставить состав с 20 командами на следующий сезон, несмотря на то, что более десяти клубов подали заявки на вступление.

Главный редактор Eurohoops Арис Баркас отметил, что «Зенит» среди них.

Юлия Аликова
