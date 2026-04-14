Мешаю муку и воду: Получаю шикарный теплый хлеб на завтрак - вкуснее нет

Приготовление вкусного хлеба - не такое сложное занятие, как может показаться на первый взгляд, даже начинающая хозяйка легко справится.
На канале "Простые рецепты" описывают вариант приготовления вкусного тёплого хлеба к завтраку или обеду. С магазинным не сравнится, обязательно стоит его испечь.
Для приготовления вкусного хлеба берите такие продукты:
- 350 г пшеничной муки высшего сорта;
- 2 ч. л. сухих дрожжей;
- 1 ч. л. сахара;
- 2 ч. л. соли;
- 230 мл воды;
- 30 мл растительного масла;
- молоко для смазывания хлеба;
- кунжут - для посыпки.
Приготовление вкусного пышного хлеба по шагам
- В глубокую миску высыпаем муку. Её желательно просеять, так она наберётся воздуха, в итоге хлеб получится максимально пышным.
- Досыпаем сахар, соль и дрожжи, перемешиваем сухую массу, чтобы ингредиенты распределились.
- Вымешиваем тесто сначала ложкой, а потом руками, на это уйдёт 5-7 минут.
- Смазываем ком теста растительным маслом, накрываем посуду и оставляем подходить.
- Через 30 минут тесто увеличится в объёме.
- Выкладываем тесто на стол, руками или скалкой раскатываем в лепёшку, сворачиваем рулетиком, а потом снова раскатываем. Так делаем несколько раз.
- Формируем батон, выкладываем на противень, накрываем полотенцем, чтобы тесто не сохло, и оставляем на 20 минут.
- Делаем на заготовке надрезы, смазываем верх молоком, присыпаем кунжутом.
- Духовку греем до 180 градусов и отправляем туда домашний хлеб.
- Готовить его будем 30-35 минут, а затем нарезаем на ломтики и подаём к столу.
Вкусный домашний хлеб готов, после него вы больше не захотите есть магазинный.
