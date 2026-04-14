Куда деть черствый кулич после Пасхи: 4 крутых способа приготовить новый десерт Полезное
Картофель больше не варю и не жарю: томлю с салом в банке – настоящая вкуснятина Полезное
Азия занимает место Европы в Петербурге Город
Сочный и мягкий стейк из индейки: ароматное мясо за 3 минуты – приемы и секреты признанных поваров Полезное
Что такое ланиты: вопрос из ЕГЭ, на котором валятся 70% выпускников – не все так очевидно Полезное
Мешаю муку и воду: Получаю шикарный теплый хлеб на завтрак - вкуснее нет

Опубликовано: 14 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Мешаю муку и воду: Получаю шикарный теплый хлеб на завтрак - вкуснее нет
Мешаю муку и воду: Получаю шикарный теплый хлеб на завтрак - вкуснее нет
Рецепт вкусной выпечки

Приготовление вкусного хлеба - не такое сложное занятие, как может показаться на первый взгляд, даже начинающая хозяйка легко справится.

На канале "Простые рецепты" описывают вариант приготовления вкусного тёплого хлеба к завтраку или обеду. С магазинным не сравнится, обязательно стоит его испечь.

Для приготовления вкусного хлеба берите такие продукты:

  • 350 г пшеничной муки высшего сорта;
  • 2 ч. л. сухих дрожжей;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 2 ч. л. соли;
  • 230 мл воды;
  • 30 мл растительного масла;
  • молоко для смазывания хлеба;
  • кунжут - для посыпки.

Приготовление вкусного пышного хлеба по шагам

  1. В глубокую миску высыпаем муку. Её желательно просеять, так она наберётся воздуха, в итоге хлеб получится максимально пышным.
  2. Досыпаем сахар, соль и дрожжи, перемешиваем сухую массу, чтобы ингредиенты распределились.
  3. Вымешиваем тесто сначала ложкой, а потом руками, на это уйдёт 5-7 минут.
  4. Смазываем ком теста растительным маслом, накрываем посуду и оставляем подходить.
  5. Через 30 минут тесто увеличится в объёме.
  6. Выкладываем тесто на стол, руками или скалкой раскатываем в лепёшку, сворачиваем рулетиком, а потом снова раскатываем. Так делаем несколько раз.
  7. Формируем батон, выкладываем на противень, накрываем полотенцем, чтобы тесто не сохло, и оставляем на 20 минут.
  8. Делаем на заготовке надрезы, смазываем верх молоком, присыпаем кунжутом.
  9. Духовку греем до 180 градусов и отправляем туда домашний хлеб.
  10. Готовить его будем 30-35 минут, а затем нарезаем на ломтики и подаём к столу.

Вкусный домашний хлеб готов, после него вы больше не захотите есть магазинный.

Ранее издание рассказывало, как можно приготовить вкусный минтай по простому рецепту.

Автор:
Марина Котова
